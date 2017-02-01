Главное Инвестиции в образование ПОЙДУТ НА ПОЛЬЗУ ЭКОНОМИКЕ Соглашение о сотрудничестве подписали Чувашия и издательство «Просвещение» в ходе встречи Главы республики Михаила Игнатьева и руководителя крупнейшего российского издательства учебной литературы Владимира Узуна.

«В последние годы Чувашия показывает устойчивые темпы роста как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, и наша первоочередная задача – помочь в подготовке нужных для региона кадров через систему обучения и воспитания, – заявил Владимир Узун. – То есть речь идет о конкретных инвестициях в образование не только для того, чтобы ребята были грамотны, всесторонне развиты, но и нацелены работать в тех отраслях экономики, которые есть в Чувашии, чтобы они уже со школьной скамьи понимали, чем будут заниматься во взрослой жизни. Это наша основная задача».

Владимир Ильич отметил важность воспитания молодежи на основе духовных и нравственных семейных ценностей: «Вы объявили 2017 год Годом Матери и Отца, разрабатываете программу по основам семейной этики для введения во всех школах республики. Ваш опыт достоин тиражирования. Вы не ограничиваетесь только воспитанием и образованием, а делаете все для того, чтобы люди состоялись как личности».

Еще одним направлением взаимодействия станет повышение квалификации работников сферы образования.

Чувашия также планирует привлекать издательство «Просвещение» для консультативно-методической поддержки федеральных и региональных образовательных проектов, способствовать развитию связей между образовательными организациями региона и издательством, содействовать участию издательства в выставках, конференциях и других мероприятиях. КСТАТИ

Прозвучала на встрече и тема цен на школьные учебники. «Сразу хочу подчеркнуть, что по просьбе Правительства РФ и глав регионов последние два года мы не повышаем цены на учебники. Поэтому если речь заходит о том, что где-то завышены цены, надо смотреть, каков в регионе механизм закупки учебников. Когда процесс организован централизованно (а это как правило), то цены не меняются. Если же он как-то «распылен», проходит на уровне разных аукционов, то тут уже все вопросы к торговым структурам», – сказал Узун. Фото из архива редакции

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