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Главное, Право
К застройщикам – пожестче

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», ужесточены требования к застройщикам. Например, уставный капитал застройщика с первого июля 2017 года будет зависеть от общей площади всех возводимых им объектов долевого строительства.
Ожидается, что это позволит освободить строительный рынок от компаний-однодневок, не способных обеспечить инвесторам гарантии возврата вложенных средств. Кроме того, застройщиком не может быть юридическое лицо, в отношении которого введена процедура банкротства, он не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков или недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка.
Проверка соответствия застройщика установленным требованиям будет осуществляться контролирующим органом, которым на территории республики является Минстрой Чувашии. Для госрегистрации договоров участия в долевом строительстве основной пакет документов должен предоставить застройщик. В том числе и заключение Минстроя о его соответствии, а также проектной декларации требованиям закона. Право застройщика на земельный участок, на котором планируется создание многоквартирного дома, должно быть зарегистрировано в Росреестре.

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Метки: Главное, Право, .

31.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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