Жизнь как песня

Известная поэтесса Раиса Сарби удостоилась медали «За добросовестный труд» Объединения высших офицеров России.
Награду Раисе Сарби вручили в декабре прошедшего года в Московском доме национальностей. Творческий вечер заслуженного работника культуры Чувашской Республики был инициирован Обществом чувашской культуры города Москвы, как завершающий юбилейный год поэтессы.
«Вечер прошел в атмосфере тепла и любви, – поделилась Раиса Васильевна. – На встречу пришли не только соплеменники, но и представители других национальностей – казахи, азербайджанцы, дагестанцы. Не скрою, было приятно, когда многие из них читали мои стихи».
Стихи гармонично дополнялись песнями на слова поэтессы в исполнении московского хора «Атал» и артистов чувашской эстрады, проживающих в Первопрестольной. Приятной неожиданностью стала медаль Объединения высших офицеров России. Ее вручил один из самых активных членов товарищества «Сыны Отечества» – выходцев из Чувашии, ветеран боевых действий, полковник запаса Минобороны РФ Вячеслав Ильин со словами: «Раиса Васильевна, вы заслужили эту награду. Ваши стихи, пронизанные теплотой, любовью и гордостью за свою родину, лучше, чем что-либо, служат воспитанию патриотов».
Кстати, такой же медали недавно удостоилась еще одна наша соотечественница, композитор-певица Людмила Кинер. И, как призналась Раиса Сарби, теперь они, вдохновленные наградой, совместно с огромным настроем взялись за создание военно-патриотических песен для детей.
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