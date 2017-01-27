Главное, Культура Жизнь как песня Известная поэтесса Раиса Сарби удостоилась медали «За добросовестный труд» Объединения высших офицеров России.

Награду Раисе Сарби вручили в декабре прошедшего года в Московском доме национальностей. Творческий вечер заслуженного работника культуры Чувашской Республики был инициирован Обществом чувашской культуры города Москвы, как завершающий юбилейный год поэтессы.

«Вечер прошел в атмосфере тепла и любви, – поделилась Раиса Васильевна. – На встречу пришли не только соплеменники, но и представители других национальностей – казахи, азербайджанцы, дагестанцы. Не скрою, было приятно, когда многие из них читали мои стихи».

Стихи гармонично дополнялись песнями на слова поэтессы в исполнении московского хора «Атал» и артистов чувашской эстрады, проживающих в Первопрестольной. Приятной неожиданностью стала медаль Объединения высших офицеров России. Ее вручил один из самых активных членов товарищества «Сыны Отечества» – выходцев из Чувашии, ветеран боевых действий, полковник запаса Минобороны РФ Вячеслав Ильин со словами: «Раиса Васильевна, вы заслужили эту награду. Ваши стихи, пронизанные теплотой, любовью и гордостью за свою родину, лучше, чем что-либо, служат воспитанию патриотов».

Кстати, такой же медали недавно удостоилась еще одна наша соотечественница, композитор-певица Людмила Кинер. И, как призналась Раиса Сарби, теперь они, вдохновленные наградой, совместно с огромным настроем взялись за создание военно-патриотических песен для детей.

Метки: Культура, Награды.



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