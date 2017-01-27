Итальянское солнце в теплицах

Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с итальянской делегацией во главе с руководителем группы компаний UNICUSANO Стефано Бандекки. Обсуждалось сотрудничество в сфере аграрного производства.
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Чувашии и телематическим университетом имени Никколо Кузано в Риме по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики». Это позволит, используя опыт итальянских коллег, создать селекционный сельскохозяйственный растениеводческий центр.
Глава Чувашии 25 января поблагодарил Стефано Бандекки за эффективное взаимодействие и реализацию совместных инвестиционных проектов. Руководитель итальянской делегации в свою очередь отметил, что очень рад возможности работать над реализацией идей и проектов в области сельского хозяйства именно в Чувашии, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.
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