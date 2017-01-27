Начался набор учителей

В новой школе на улице Гладкова в Чебоксарах формируют педагогический коллектив.
«Мы будем подбирать лучших учителей», – сообщила представителям СМИ при встрече директор школы Татьяна Николаева. Как известно, самую большую школу столицы республики, где будет учиться 1100 человек, возвели в намеченные сроки.
Ее строительство оказалось возможным благодаря поддержке руководства республики и города, а также федеральному финансированию. Поэтому городское управление образования уже начинает набирать заявки на должности административного, педагогического и технического персонала новой школы.
«Школа по улице Гладкова станет не только самой крупной и самой современной школой города – она позволит решить социальную проблему обеспеченности жителей Ленинского района школьным образованием», – заверил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.
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а как с дорогой?ведь уже сегодня на кольце пробки . что будет потом? не приехать не уехать?