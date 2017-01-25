Главное Цитата номера Алексей ЛАДЫКОВ, глава администрации г. Чебоксары: «В рамках федеральной программы «Наш двор» Чувашия и Чебоксары рассчитывают получить около 200 млн. рублей. В каждом районе города прошли обсуждения программы благоустройства дворов. По итогам этой работы утверждены паспорт проекта «Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Чебоксары на 2017 год» и сроки реализации всех процедур. До 1 мая должны быть разработаны дизайн-проекты. Также будет разработан проект муниципальной программы формирования современной городской среды, который будет размещен на официальном сайте Чебоксар, вынесен на общественное обсуждение и утвержден до 10 мая. Каким быть Чебоксарам, будем решать вместе с горожанами. К 1 июля планируем заключить контракты на строительно-монтажные работы и до 1 октября ввести объекты в эксплуатацию».

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