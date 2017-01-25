Молодым семьям на новое жилье

Правительство России утвердило распоряжение по распределению средств федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2017 год.

В Чувашию поступит 133,1 млн. рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит 120 млн. рублей, из местного – 49 млн. рублей. Это позволит улучшить жилищные условия более 400 семьям, сообщили в Минстрое Чувашии.

Программа стартовала в 2010 году. За время ее реализации в республике улучшили свое жилье 3,8 тыс. молодых семей. Министерство строительства и жилищно-­коммунального хозяйства России направит соответствующие субсидии в регионы в течение первого квартала.