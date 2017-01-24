Растить ученых с детства

В «КВАНТОРИУМЕ» СОЗДАНА УНИКАЛЬНАЯ СРЕДА

В минувшую пятницу во Дворце детского (юношеского) творчества в Чебоксарах открылся детский технопарк «Кванториум». На шести площадках школьники будут заниматься научно-техническим творчеством на самом передовом оборудовании. Первыми гостями «Кванториума» стали Глава Чувашии Михаил Игнатьев, заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, депутат Госдумы России Леонид Черкесов, а также глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

…В небольшом наночемоданчике есть все, что необходимо начинающему ученому: флакончики с реактивами, различные инструменты, защитные очки. Шестиклассница из Чурачикской школы Настя Лаврентьева обрабатывает поверхность гидрофобной жидкостью, а затем наносит на нее воду. «Видите, участок остается сухим. В нанотехнологиях это водоотталкивающее свойство называется «эффект лотоса», – объясняет девочка.

Такие опыты в области высоких технологий школьники проводят в наноквантуме. Всего же таких площадок в детском технопарке шесть. Аэроквантум, робоквантум, IT-квантум, наноквантум, энерджиквантум, биоквантум – в уникальной образовательной среде дети при помощи педагогов будут приобщаться к наукам уже даже не будущего, а самого что ни на есть настоящего. Появление первого в республике детского технопарка стало возможным благодаря победе проекта из Чувашии в конкурсе грантов Минобрнауки России по развитию научно-образовательной и творческой среды. Республика стала одним из 17 регионов страны, получивших федеральное финансирование. На создание детского технопарка было выделено 80 млн. рублей: 56 млн. рублей из федерального бюджета и по 12 млн. рублей из республиканского и местного бюджетов.

На каждой из площадок ребята продемонстрировали гостям свои наработки. В энерджиквантуме, например, ученики чебоксарской гимназии № 2 Миша Мышкин и Сергей Петров показали, как работают ветряная установка и солнечные батареи. «Я несколько лет ходил в кружок электротехники и, когда узнал об открытии современной лаборатории во дворце, не раздумывая, записался. Хочу стать инженером», – делится планами семиклассник Миша.

Одна из самых оживленных площадок – IT-квантум. Мальчишки, не отрываясь от мониторов, наперебой рассказывают о сюжетах компьютерных игр, которые сами же разрабатывают. «На первом занятии мы изучали программирование 3D-игр, – рассказывает педагог Игорь Соловьев. – Сначала дети нарисовали на листах бумаги макеты миров и персонажей, а затем воплотили их в реальную программу. А сейчас ребята осваивают программирование микроконтроллера. Это устройство, которое можно запрограммировать на выполнение определенной операции». Десятилетний Максим Сивкин из начальной образовательной школы № 2 г. Чебоксары в этом деле уже почти профессионал. Он своими руками собрал парктроник и прикрепил его на детскую машинку. «С помощью ультразвукового датчика микроконтроллер рассчитывает расстояние от машинки до объекта, и загораются светодиоды», – со знанием дела говорит Максим.

А вот робот, играющий в боулинг без посторонней помощи, сорвал аплодисменты высоких гостей. Его собрали ребята из ЧГУ, члены сборной команды России по робототехнике. В ноябре прошлого года они успешно выступили на мировом первенстве по робототехнике в Индии, где заняли 7-е место среди 56 команд. Не отстают от них и их младшие «коллеги». Пятиклассники, занимающиеся в робоквантуме, рассказали об умениях своего четвероногого робопса по кличке Персик. Собаку ребята собрали из конструктора, она умеет не только выполнять команды, но и, почти как настоящая, радуется, когда ее гладят.

В биоквантуме все напоминает настоящую лабораторию. Пока одни школьники в белых халатах наблюдают в микроскоп за щитовой тлей, другие знакомят гостей с привычками своих подопечных – кроликов, морских свинок, гигантских улиток ахатин. Здесь же расположена физико-химическая лаборатория, где юные исследователи проверяют овощи и фрукты на нитраты и определяют санитарно-гигиенические показатели помещений – для этого у ребят есть все необходимые приборы. «Мини-Роспотребнадзор», – заключил один из присутствовавших.

Высокие гости уверены: школьники, которые будут заниматься в «Кванториуме», в будущем станут квалифицированными специалистами, а кто-то наверняка свяжет свою жизнь с наукой. А сам детский технопарк станет еще одним звеном в создании в Чувашии системы непрерывного инженерно-технического образования и подготовки кадров для высокотехнологичных производств.

Из Послания Главы Чувашии Михаила ИГНАТЬЕВА:

«Экономике нужны высококвалифицированные кадры для внедрения передовых технологий. Мы работаем в этом направлении не первый год.

В Чувашии реализуется поистине амбициозный проект по созданию современной уникальной системы непрерывного инженерно-технического образования детей и молодежи. Ее основными элементами являются инженерные классы в школах, технические кружки в учреждениях дополнительного образования с центром в детском технопарке «Кванториум», Межрегиональный центр компетенций в Чебоксарском электромеханическом колледже, инжиниринговый центр в Чувашском государственном университете. В прошлом году на создание условий для подготовки умных, целеустремленных детей, которым в будущем предстоит развивать экономику региона и страны, направлены колоссальные средства – около 0,5 млрд. рублей. В 2017 году на эти цели предусмотрено более 300 млн. рублей. Таких средств ранее мы никогда не направляли!»

Фото cap.ru

?? В «Кванториуме» даже взрослым есть чему удивиться.