ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
17:01 23.01.2017
В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии
16:31 23.01.2017
Авиаперелеты в Турцию из г. Чебоксары возобновятся весной
16:24 20.01.2017
 1
Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
13:29 20.01.2017
В Чувашии откроется биатлонный комплекс
13:23 20.01.2017
 1
Чувашия – в лидерах экологического рейтинга страны
13:17 20.01.2017
На ремонт и строительство дорог Чувашии выделят 5 миллиардов рублей
13:16 20.01.2017
В 2017 году в Чувашии завершится программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда
13:13 20.01.2017
Глава Чувашии призвал строить жильё материалами собственного производства
13:12 20.01.2017
 2
Михаил Игнатьев поставил задачу поднять уровень зарплат на селе
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Спорт
Ни дня без спорта!

«СЕМЕЙНАЯ ЛЫЖНЯ» СТАЛА ТРЕНИРОВКОЙ ПЕРЕД ОЛИМПИЙСКИМ ФЕСТИВАЛЕМ

Три сотни с лишним соревнований, спортивно-массовых и оздоровительных акций прошли в Чувашии в рамках первого в нынешнем году республиканского дня здоровья и спорта. А их кульминацией стала лыжная гонка среди спортивных семей на призы Главы Чувашии.
Эти забеги по традиции были организованы в Чебоксарах, в Центре зимних видов спорта. Они собрали 111 семей из разных уголков республики, а также большое количество любителей здорового образа жизни. «Все, кто сегодня, можно сказать, оторвал себя от телевизоров и экранов компьютеров для хорошей лыжной прогулки на свежем воздухе, уже могут считаться победителями», – напутствовал собравшихся Глава республики Михаил Игнатьев.
«Давайте на собственном примере воспитывать наших детей достойными гражданами своей Родины. А это невозможно без спорта!» – поддержала Главу Чувашии Надежда Тикинева из деревни Сендимиркино Вурнарского района (кстати, на республиканском конкурсе «Семья года-2015» Тикиневы были признаны самой спортивной семьей). В открытии соревнований также приняли участие председатель Госсовета республики Валерий Филимонов и руководитель Минспорта Чувашии Сергей Шелтуков.

К СВЕДЕНИЮ
В каждой из групп для детей предусматривалась дистанция 400 м, для мам – 800 м и для отцов – 1,5 км.

Соревнования открыл массовый забег на дистанцию 5 километров для всех желающих. Ну а затем приступили к официальной состязательной части, спортивные семьи выступили в пяти номинациях. Наиболее многочисленной – 53 команды – оказалась группа «Папа, мама и ребенок до 10 лет включительно». Здесь первенствовали прошлогодние серебряные призеры гонки Алексей, Наталья и Никита Ефремовы из Чувашско-Тимяшского сельского поселения Ибресинского района. Следом за ними на пьедестал почета взошла команда Смирновых (Моргаушский филиал республиканской спортшколы № 1), а прошлогодние победители, новочебоксарцы Васильевы, нынче разменяли свое «золото» на «бронзу».
В соревновании семей с ребенком до 15 лет победу одержали чебоксарцы Сергей, Светлана и Соня Красновы – представители известной в мире лыжного спорта республики фамилии. Призерами стали чебоксарцы Леонтьевы и Николаевы из Комсомольского района. В группе «Папа, мама и двое детей до 17 лет» не было равных семье Кусковых из Чебоксар. Что и неудивительно: одна из участниц этой команды, Кристина Кускова, вышедшая на старт вместе с родителями и сестрой Каллистой, в составе сборной России будет готовиться к Европейскому юношескому зимнему олимпийскому фестивалю, что стартует 11 февраля в турецком Эрзуруме. На днях она с другими сборниками уезжает на тренировочные сборы в Болгарию. А призерами в данной номинации стали лыжные «дружины» Павловых (Канашский район) и Смирновых (Аликовский район).
Теперь перейдем к самым массовым по числу участников командам. В группе «Папа, мама и трое детей до 17 лет» на старт вышли шесть коллективов. Из них тройку лидеров составили чебоксарцы Васильевы, Егоровы из Канашского района и батыревцы Макаровы. А в группе «Папа, мама и четверо детей до 17 лет» на пьедестале почета выстроились две команды – Павловы из Илгышевского сельского поселения Аликовского района и Никитины из Чебоксар. Помимо победителей и призеров награды получили и самые юные участники соревнований – трехлетний Федор Смотрин и четырехлетняя Софья Никитина.

Фото cap.ru
? Под № 44 на трассу вышла семья Ивановых – многократные лауреаты народной легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия».

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Спорт, , .

24.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 75 queries in 0,408 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев