Ни дня без спорта!

«СЕМЕЙНАЯ ЛЫЖНЯ» СТАЛА ТРЕНИРОВКОЙ ПЕРЕД ОЛИМПИЙСКИМ ФЕСТИВАЛЕМ

Три сотни с лишним соревнований, спортивно-массовых и оздоровительных акций прошли в Чувашии в рамках первого в нынешнем году республиканского дня здоровья и спорта. А их кульминацией стала лыжная гонка среди спортивных семей на призы Главы Чувашии.

Эти забеги по традиции были организованы в Чебоксарах, в Центре зимних видов спорта. Они собрали 111 семей из разных уголков республики, а также большое количество любителей здорового образа жизни. «Все, кто сегодня, можно сказать, оторвал себя от телевизоров и экранов компьютеров для хорошей лыжной прогулки на свежем воздухе, уже могут считаться победителями», – напутствовал собравшихся Глава республики Михаил Игнатьев.

«Давайте на собственном примере воспитывать наших детей достойными гражданами своей Родины. А это невозможно без спорта!» – поддержала Главу Чувашии Надежда Тикинева из деревни Сендимиркино Вурнарского района (кстати, на республиканском конкурсе «Семья года-2015» Тикиневы были признаны самой спортивной семьей). В открытии соревнований также приняли участие председатель Госсовета республики Валерий Филимонов и руководитель Минспорта Чувашии Сергей Шелтуков.

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В каждой из групп для детей предусматривалась дистанция 400 м, для мам – 800 м и для отцов – 1,5 км.

Соревнования открыл массовый забег на дистанцию 5 километров для всех желающих. Ну а затем приступили к официальной состязательной части, спортивные семьи выступили в пяти номинациях. Наиболее многочисленной – 53 команды – оказалась группа «Папа, мама и ребенок до 10 лет включительно». Здесь первенствовали прошлогодние серебряные призеры гонки Алексей, Наталья и Никита Ефремовы из Чувашско-Тимяшского сельского поселения Ибресинского района. Следом за ними на пьедестал почета взошла команда Смирновых (Моргаушский филиал республиканской спортшколы № 1), а прошлогодние победители, новочебоксарцы Васильевы, нынче разменяли свое «золото» на «бронзу».

В соревновании семей с ребенком до 15 лет победу одержали чебоксарцы Сергей, Светлана и Соня Красновы – представители известной в мире лыжного спорта республики фамилии. Призерами стали чебоксарцы Леонтьевы и Николаевы из Комсомольского района. В группе «Папа, мама и двое детей до 17 лет» не было равных семье Кусковых из Чебоксар. Что и неудивительно: одна из участниц этой команды, Кристина Кускова, вышедшая на старт вместе с родителями и сестрой Каллистой, в составе сборной России будет готовиться к Европейскому юношескому зимнему олимпийскому фестивалю, что стартует 11 февраля в турецком Эрзуруме. На днях она с другими сборниками уезжает на тренировочные сборы в Болгарию. А призерами в данной номинации стали лыжные «дружины» Павловых (Канашский район) и Смирновых (Аликовский район).

Теперь перейдем к самым массовым по числу участников командам. В группе «Папа, мама и трое детей до 17 лет» на старт вышли шесть коллективов. Из них тройку лидеров составили чебоксарцы Васильевы, Егоровы из Канашского района и батыревцы Макаровы. А в группе «Папа, мама и четверо детей до 17 лет» на пьедестале почета выстроились две команды – Павловы из Илгышевского сельского поселения Аликовского района и Никитины из Чебоксар. Помимо победителей и призеров награды получили и самые юные участники соревнований – трехлетний Федор Смотрин и четырехлетняя Софья Никитина.

Фото cap.ru

? Под № 44 на трассу вышла семья Ивановых – многократные лауреаты народной легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия».