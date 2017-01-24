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«Рассекреченные» материалы заменили

ЗАДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ УТЕКЛИ В ИНТЕРНЕТ

В январе в республике, как и по всей России, стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Однако накануне олимпиады по литературе, которую «долго и любовно» сочиняли учителя-словесники, стало известно, что конкурсные задания выложили в Интернет.
Как сообщают в центральных СМИ, «рассекреченными» в виртуальной сети оказались задания сразу по нескольким предметам. Утечка произошла предположительно в Марий Эл, но пока официального разъяснения на сайте Минобрнауки России нет. Однако ведомство в срочном порядке заменило олимпиадные задания резервными, которые составляются по тем же правилам и требованиям к качеству, и подготовило дополнительные меры, направленные на усиленную защиту заданий регионального этапа олимпиады.
«Первоначальные задания по литературе были вовремя заменены и распечатаны, так что олимпиада в республике прошла спокойно, без нарушений. В штатном режиме прошли состязания и по остальным предметам – французскому и русскому языкам, праву, физике», – сообщила корреспонденту «СЧ» директор Центра внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии Ольга Тарасенко. Она отметила также, что теперь согласно новым требованиям олимпиадные задания присылают не за сутки, как это было раньше, а за два часа до начала олимпиады.
Кроме того, согласно письму российского министерства, направленному в регионы (текст документа мы нашли на страничке группы социальной сети «ВКонтакте» «Типичный олимпиадник»), для получения доступа ответственного лица к олимпиадным заданиям организаторам необходимо использовать отдельный компьютер, работа на котором другим лицам в период проведения олимпиады не разрешается. Также сообщается, что ключи с ответами заданий будут предоставлены в час завершения олимпиады в Калининградской области. В случае нарушений виновным обещают «служебное расследование с принятием соответствующих мер».

МЕЖДУ ТЕМ
Подведены результаты еще четырех региональных олимпиад. Так, в олимпиаде по праву победили десятиклассник чебоксарского лицея № 44 и учащийся выпускного класса Канашского лицея государственной службы и управления. Победителями турнира по русскому языку стали только чебоксарские эрудиты – учащиеся школ № 24, 61 и гимназии № 5, которая, кстати, пока лидирует по количеству победителей.
Лучшие результаты в олимпиаде по физике показали учащиеся чебоксарского лицея № 3 сразу в двух возрастных группах 10 и 11-го классов. Среди девятиклассников наибольшее количество баллов набрал ученик чебоксарской гимназии № 1. А вот в олимпиаде по физкультуре среди старшеклассников отличную спортивную подготовку показали ребята из районных школ. В группе девушек победила ученица 11-го класса ибресинской школы № 2, а в группе юношей – десятиклассник из Карабай-Шемуршинской средней школы.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА
? Олимпиада по физике в республике прошла в штатном режиме.

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Метки: Главное, .

24.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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