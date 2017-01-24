Главное, Право Дорого обошлись соседские сливы… ПОЧЕМУ САДОВОД ПРОИГРАЛА ДЕЛО В Канашском районе в одном из садоводческих кооперативов хозяйка земельного участка спилила деревья на соседнем участке, за что заплатит большие деньги.

Нина Ефимовна не думала, что обиженный на нее сосед выиграет судебное дело, даже если он председатель этого коллективного садоводства. Ведь она считала, что поступила абсолютно правильно. Соседские деревья затемняли грядки в ее огороде.

Но их владелец думал иначе, потому и обратился в суд с иском, потребовав возместить причиненный ему ущерб, а он немалый. Соседка спилила на его участке вдоль забора 12 многолетних деревьев (вишни и сливы). Специалист оценил рыночную стоимость нанесенного ущерба с учетом потерянной выгоды на август прошлого года в 181 тысячу рублей.

Ответчица, обратившись со встречным иском, уповала к закону. Требовала, чтобы сосед очистил принадлежащий ему земельный участок от кустарников и деревьев на расстоянии метра от границы с ее участком. При этом ее адвокат ссылался на п. 6.7 Свода правил «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 30 декабря 2010 года. Поскольку деревья, растущие на садовом участке ответчика вдоль смежной границы, расположены с нарушением вышеуказанных норм. И получается, что нарушены права Нины Ефимовны – из-за соседских деревьев снижается освещенность и проветриваемость ее участка.

Казалось бы, аргументы серьезные. Однако суд признал их несостоятельными. Все дело в том, что из кадастрового паспорта земельного участка, зарегистрированного на праве собственности за Ниной Ефимовной, явствует, что его граница не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. И потому ответчица не вправе утверждать, что деревья на участке соседа нарушали ее права.

Также суд не счел завышенной сумму заявленного истцом ущерба. Кстати, ответчица должна оплатить и расходы, которые понес сосед по оплате услуг оценщика – 5 тысяч рублей. Пока что в земельных границах не каждый разбирается. Может, и Нина Ефимовна в недоумении: если есть смежная граница между участками, зачем устанавливать еще какую-то… Хотя избежать свалившейся на нее «финансовой удавки» можно было. До того, как валить вишневые и сливовые деревья, следовало через суд выяснить, есть ли у нее законное право на это. Узнав, что участок без границы, вряд ли она рискнула бы взять пилу в руки… Фото adolfschroeder.ru

Метки: Право, Суд.



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