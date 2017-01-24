Главное, Криминал Приговор на двоих В Чебоксарах заведующая детским садом и ее супруг уличены в мошенничестве, сообщает СУ СКР по Чувашии.

Следствием и судом установлено, что с января 2011-го по апрель 2012 года семейная пара подделывала документы. Из них следовало, что супруг, как индивидуальный предприниматель, выполнял весь объем ремонтных работ по договорам, заключенным с его женой от имени детсада.

В действительности же часть работ либо вообще не выполнялась, либо выполнялась силами родителей воспитанников этого учреждения. В итоге на счет предпринимателя были перечислены деньги, в том числе и за невыполненные им работы. Общий размер ущерба, причиненного бюджету учреждения, составил свыше 154 тыс. рублей.

Кроме того, заведующая детсадом с декабря 2010-го по декабрь 2011 года фиктивно приняла на работу трех человек. Фактически они не работали, а начисляемую им зарплату заведующая похитила, причинив муниципальному бюджету ущерб на общую сумму свыше 130 тыс. рублей.

Суд приговорил супругов к условным срокам лишения свободы.

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