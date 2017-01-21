Главное, Новости По небу на море Улететь в Крым из столицы Чувашии предстоящим летом будет проще. Вводится еще один авиарейс из Чебоксар на Симферополь, а по воскресеньям – также в Анапу.

Как сообщает пресс-служба Минтранса республики, данное соглашение недавно достигнуто в ходе переговоров между ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» и одной из ведущих российских авиакомпаний. Примечательно, что Анапа в расписание Чебоксарского аэропорта возвращается после 20-летнего перерыва. На перелетах будет работать турбореактивный ЯК-42 вместимостью 120 посадочных мест.

Таким образом, в летнем расписании аэропорта уже три рейса в южном направлении. Расширение списка авиарейсов остается приоритетным направлением в работе воздушной гавани, переговоры с авиакомпаниями продолжаются.

А на железной дороге в период с 19 по 27 февраля назначено 59 дополнительных рейсов по наиболее востребованным направлениям. В том числе из Москвы в Чебоксары. В случае роста пассажиропотока будет принято решение об увеличении количества дополнительных рейсов, заверяют в Минтрансе Чувашии со ссылкой на пресс-службу РЖД.

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