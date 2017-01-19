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Морское дело живет

ЮНЫХ ПАТРИОТОВ ГОТОВЯТ К ДАЛЬНЕМУ ПЛАВАНИЮ

На днях возобновил свою работу молодежный спортивный технический клуб «Юный патриот» при объединенной технической школе (ОТШ) ДОСААФ. На первом занятии ребята – ученики чебоксарской кадетской школы имени А.В. Кочетова – учились вязать морские узлы.
– Раньше клуб существовал при самой кадетской школе, – рассказал председатель Совета ветеранов ВМФ Чувашии Владимир Крюковский. – Его воспитанники занимали призовые места в конкурсах, участвовали в военно-патриотических мероприятиях города и республики, лучшие ученики отправлялись в кругосветное путешествие на легендарном паруснике «Крузенштерн». Потом ушел человек, который занимался с детьми, а клуб потихоньку распустили.
Но активные родители кадетов вместе с ветеранами ВМФ вышли на ДОСААФ с предложением возобновить работу клуба. Благодаря чему их дети теперь будут постигать азы морского дела, участвовать в состязаниях по морскому многоборью. А на базе водной станции ОТШ, по словам руководителя клуба «Юный патриот» майора Сергея Степанова, планируется проводить практические занятия по шлюпочной гребле, водно-моторному и парусному спорту, подводному плаванию.
– Когда на первом занятии мы учили школьников вязать морские узлы, у них горели глаза, – заметил руководитель клуба. – Дети задавали множество вопросов. Уверен, всех нас впереди ждет еще много интересного. Обязательно будем приглашать на наши занятия ветеранов Военно-морского флота. И, возможно, кто-то из пришедших в клуб ребят в будущем станет капитаном дальнего плавания!

? К концу обучения ребята научатся читать навигационные карты и вязать больше десятка морских узлов.

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Метки: Главное, .

19.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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