Олимпиады с шифровкой в протоколе

Два чебоксарских старшеклассника поделили между собой титул победителя регионального этапа олимпиады по французскому языку – ученики гимназии № 5 и школы № 59 набрали одинаковое количество баллов.
Отличились воспитанники гимназии и на региональной олимпиаде по литературе, победив в группах учащихся 10 и 11 классов. А среди девятиклассников лучшим признан ученик Урмарской средней школы.
Отметим, нынче в итоговых протоколах не найти фамилий победителей, призеров и участников школьных олимпиад. Указаны в них школа, учитель-наставник, а вместо имен и фамилий школьников лишь шифровки – ФЯ-029, Л-9-I-07 и так далее.
Как пояснили корреспонденту «СЧ» в Центре внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, согласно распоряжению Минобрнауки России с этого года фамилии учеников в протоколах олимпиад регионального уровня не проставляются.
Не указывается в протоколах и количество баллов – с тем, чтобы другие регионы не подстраивались под результаты уже прошедших у соседей олимпиад.
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