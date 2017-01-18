Олимпиады с шифровкой в протоколе

Два чебоксарских старшеклассника поделили между собой титул победителя регионального этапа олимпиады по французскому языку – ученики гимназии № 5 и школы № 59 набрали одинаковое количество баллов.

Отличились воспитанники гимназии и на региональной олимпиаде по литературе, победив в группах учащихся 10 и 11 классов. А среди девятиклассников лучшим признан ученик Урмарской средней школы.

Отметим, нынче в итоговых протоколах не найти фамилий победителей, призеров и участников школьных олимпиад. Указаны в них школа, учитель­-наставник, а вместо имен и фамилий школьников лишь шифровки – ФЯ­-029, Л-­9-­I-­07 и так далее.

Как пояснили корреспонденту «СЧ» в Центре внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, согласно распоряжению Минобрнауки России с этого года фамилии учеников в протоколах олимпиад регионального уровня не проставляются.

Не указывается в протоколах и количество баллов – с тем, чтобы другие регионы не подстраивались под результаты уже прошедших у соседей олимпиад.