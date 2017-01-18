Холодное отношение

Канашский районный суд на тридцать суток приостановил деятельность местного дошкольного учреждения. Причиной тому – результаты проверки Роспотребнадзора по жалобе гражданина, который в декабре минувшего года узрел в детсаду «температурный непорядок».

Выяснилось, что в дошкольном учреждении (в помещениях для детей) оконные рамы имеют щели, трещины, деформации, часть из них закрыта полиэтиленовой пленкой. Дети в группах одеты в теплые вещи и обувь. В помещениях используются переносные обогревательные приборы – электрорадиаторы, а это нарушение действующих санитарных норм и правил. Микроклимат в помещениях не соответствует требованиям нормативных документов.

С учетом того, что несоответствие температурного режима в детсаду создает угрозу жизни и здоровью детей, возникновения эпидемии, суд счел необходимым приостановить деятельность дошкольного учреждения на тридцать суток. При этом указал в решении, что менее строгий вид административного наказания не принесет должного эффекта.