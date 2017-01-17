Гостиница в жилом доме?

В одной из квартир, расположенной в многоквартирном доме по улице Комбинатской в Чебоксарах, предприниматель решил организовать бизнес на оказании гостиничных услуг всем желающим.
Он арендовал указанную квартиру у собственницы и сдавал во временный наем меблированные комнаты в ней «неограниченному кругу лиц». Таким образом, квартира использовалась не по целевому назначению, для постоянного проживания граждан, а в предпринимательских целях.
Между тем, как недавно установил суд, она не была переведена в нежилое помещение. Собственники многоквартирного дома не давали согласия на такой перевод с использованием общего имущества для предпринимательской деятельности (соответствующие документы не представлены).
Иск в суд подала прокуратура. И главный аргумент в заявлении с требованием прекратить гостиничную деятельность в квартире дома – нарушение прав троих несовершеннолетних детей, которые проживают по соседству.
Суд в полном объеме удовлетворил требование прокурора. Собственнице квартиры запрещено предоставлять ее в аренду для организации гостиничных услуг. А арендатору велено в течение десяти дней с момента вступления судебного решения в силу прекратить свою неправомерную деятельность.
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