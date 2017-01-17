Главное Ответил за гибель людей К трем годам лишения свободы приговорен житель Ибресинского района, совершивший ДТП с трагическими последствиями.

В суде установлено, что днем в июне прошлого года 27-летний мужчина управлял «Жигулями» и, нарушив правила дорожного движения, выехал на «встречку», где столкнулся с другой легковушкой. В результате один из ее пассажиров погиб, водитель и еще два пассажира получили травмы различной тяжести. Пассажиру «Жигулей» также причинен вред здоровью.

Виновник ДТП будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, он на два года лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортом, сообщили в прокуратуре республики.

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