Ответил за гибель людей

К трем годам лишения свободы приговорен житель Ибресинского района, совершивший ДТП с трагическими последствиями.
В суде установлено, что днем в июне прошлого года 27-летний мужчина управлял «Жигулями» и, нарушив правила дорожного движения, выехал на «встречку», где столкнулся с другой легковушкой. В результате один из ее пассажиров погиб, водитель и еще два пассажира получили травмы различной тяжести. Пассажиру «Жигулей» также причинен вред здоровью.
Виновник ДТП будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, он на два года лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортом, сообщили в прокуратуре республики.
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