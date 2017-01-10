Детсадовцев отравил салат

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей исполняющей обязанности заведующей новочебоксарским детсадом № 40 «Радость».
По версии следствия, в июне прошлого года она, зная, что в пищеблоке не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, не приняла мер по устранению нарушений.
В частности, не соблюдалась технология приготовления свекольного салата: свекла натиралась вручную на терке, а не на овощерезке для вареных овощей. Кроме того, на ряд продуктов (в том числе яйца, мясо цыплят-бройлеров) не было необходимой документации.
Именно после употребления свекольного салата и суфле из отварной курицы в обед 88 дошколят и 29 работников детсада почувствовали недомогание. С 18 по 25 июня они были госпитализированы в больницы Новочебоксарска и Чебоксар, у детей и взрослых диагностировали различные желудочно-кишечные заболевания и расстройства. По результатам судебно-медицинских экспертиз, 60 малолетним воспитанникам и 25 работникам ДОУ причинен легкий вред здоровью. Обвиняемая, два повара и кухонный работник детсада были освобождены от занимаемых должностей.
Дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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