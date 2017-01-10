Главное В первый класс – по электронной очереди В этом году родители будущих первоклашек в Чебоксарах смогут подать заявление в первый класс в электронном виде. Год назад этот способ впервые испытали в 19-й, 20-й и 45-й чебоксарских школах.

Как сообщают в столичном управлении образования, прием заявлений в первый класс начнется 30 января. В этот день подать заявление можно будет в школы, расположенные в Ленинском районе Чебоксар, 31 января заявления примут в школах Калининского района, 1 февраля – Московского района, а 2 февраля – во всех общеобразовательных учреждениях города. Прием заявлений «по прописке» завершится не позднее 30 июня.

Как рассказал Игорь Димитриев, заместитель начальника управления образования администрации Чебоксар, в этом году прием в первый класс будет производиться с помощью автоматизированной информационной системы «Е-Услуги. Образование». В дни приема заявлений родители могут сами прийти в школу и подать заявление или же воспользоваться электронной очередью. В первом случае заявление в электронной системе зарегистрирует оператор. Во втором – заявителю придется самостоятельно зарегистрировать свое заявление через Портал образовательных услуг Чувашской Республики, а потом в течение 7 рабочих дней представить в школу оригиналы документов. В управлении подчеркивают, что подать заявление родители могут только в одну школу. Если же потребуется изменить школу, сделать это сможет только оператор.

А пока родители будущих первоклассников могут ознакомиться с процедурой подачи заявления через Интернет. До 26 января портал работает в тестовом режиме.

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