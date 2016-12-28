«Сименс» и не только: чем в Чувашии приманивают инвесторов

Исторической победой назвал соглашение о локализации производства оборудования «Сименс» в Чувашии глава республики Михаил Игнатьев. Приход крупнейшей мировой компании в республику еще раз доказывает – созданная система поддержки инвесторов дает эффект на всех уровнях, а электротехнический кластер региона имеет огромный потенциал для развития.

Инновационные технологии и импортозамещение в энергетике

Электротехнический кластер Чувашской республики – это более 40 предприятий, пятая часть всего объема отгруженной продукции региона, инновационные технологии и импортозамещение в энергетике. Чувашские специалисты участвуют в обеспечении потребностей ледокольного флота и ОПК, строительстве атомной электростанции в Белоруссии, защите и обеспечении стабильного энергоснабжения Крыма… Уже удалось заместить около 30 процентов объема зарубежных поставок электротехнического оборудования.

«И это не предел! Сегодня потенциал предприятий кластера находится на достаточно высоком уровне и может полностью заместить все иностранное оборудование релейной защиты и автоматики, применяемое для энергобезопасности нашей страны и в других смежных отраслях», — отметили в пресс-службе Минпромторга России.

Национальные стандарты в области энергетики также будут вырабатываться в республике. Центр сертификации, стандартизации и испытаний региона был создан в 2015 году, тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве с Федеральным испытательным Центром. В Чувашии новые виды изделий, в том числе замещающие импортные аналоги, будут проходить испытания и сертификацию.

«Приход «Сименс» в Чебоксары – это историческая победа»

В скором времени на территории Чувашии начнут производить оборудование для московского метрополитена и строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Проектирование реконструкции и усиления сети для двух линий столичного метро совместно ведут специалисты ОАО «ВНИИР» совместно с ООО «Сименс». Недавно подписанное лицензионное соглашение выводит сотрудничество на новый уровень.

ОАО «ВНИИР» является одним из наших надежных партнеров, который полностью соответствует производственным стандартам «Сименс», — рассказал корреспонденту Infox.Ru директор департамента «Мобильность» компании «Сименс» в России Йорг Либшер. — Мы сотрудничаем уже в течение нескольких лет в области передачи и распределения электроэнергии. Партнерами был реализован ряд проектов по отдельным направлениям в электроэнергетике. Теперь мы выходим на новый уровень – начинаем локализацию продукции, используемой в сфере городского электрического транспорта, и продолжим взаимодействие по проектировании тяговых подстанций Московского метрополитена».

Оборудование, которое будут производить в Чувашии, на территории России не выпускается.

«Сам факт вхождения мировой компании «Сименс» в город Чебоксары на территории Чувашской республики – это историческая победа», — подчеркнул присутствовавший на церемонии подписания документа глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Это мировая практика»

Проект по совместному производству оборудования для электрификации общественного транспорта стратегически важен для всех заинтересованных сторон, отметили в Минпромторге. И то, что он осуществляется совместно с крупнейшим зарубежным производителем, особенно актуально для российской экономики.

«Это мировая практика, которая приводит к хорошим результатам в развитии конкретных производителей, цивилизованным конкурентным отношениям и в целом позитивно влияющим на развитие российской промышленности. Реализация таких соглашений открывает перед отдельными компаниями огромные перспективы развития и новые рынки сбыта своей продукции», — подчеркнул представитель пресс-службы ведомства.

Процесс импортозамещения в России идет поэтапно по всех отраслях. Введенные санкции – это прежде всего возможность для развития собственных производств и вытеснение с отечественного рынка продукции «санкционных» государств. Но отказываться от зарубежных технологий целиком и от сотрудничества с ведущими мировыми компаниями было бы неразумно. Не должно быть и импортозамещения ради импортозамещения, в ущерб качеству продукции.

«Мы говорим о том, что должны развивать собственную экономическую базу, причём должны добиться реструктуризации нашей экономики, придать ей инновационный характер, это всё так. Но мы никогда не думали, не считали и не должны думать, что должны развивать нашу экономику в отрыве от мировой экономики, — напомнил недавно президент Владимир Путин. — Российская экономика уже сегодня является неотъемлемой частью мировой и должна развиваться именно так. Но есть сферы деятельности, где мы можем воссоздать нашу конкурентоспособность, нашу компетенцию».

Такими сферами могут стать в том числе и стратегические отрасли – энергетика, ВПК, транспортное машиностроение.

«У наших товаропроизводителей сегодня есть все преимущества над зарубежной продукцией, такие как: выгодное соотношение «цена-качество», налаженное сервисное обслуживание, удобная логистика (близость к потребителю, проектировщикам, монтажникам) и т.д», — подчеркнули в Минпромторге.

Главное – внимание к инвестору

«В этой конкурентной среде «Сименс» могли выбрать другой регион РФ. Они пришли к нам. Почему? У нас благоприятная среда, мы заняли шестое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, хороший климат, хорошая экология», — рассказал глава Чувашии.

Шестое место в инвестиционном рейтинге на практике – это внимание к каждому, кто готов открыть свое дело на территории республики, будь то крупный и почитаемый производитель или же начинающий предприниматель. В Чувашии всем рады – и это не слова из рекламного буклета, а реальность.

«У меня хороший товарищ, абсолютно не имевший раньше никакого крупного бизнеса, пару лет назад сидел в кафе и рассуждал – мол, хочу открыть предприятие реального сектора. Он работал в консалтинге, сделал глубокий анализ, где условия лучше, где эффективнее, где комфортнее. И выбрал Чувашию. Так его чуть ли не за ручку водили по кабинетам, где это было необходимо, – рассказал корреспонденту Infox.Ru директор Экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и государственной службы Николай Калмыков. — Так что могу сказать из первых уст, как говорится – там реально создали систему, готовую поддерживать бизнесменов, и иностранных, и отечественных. Там региональное правительство заинтересовано в поддержке бизнеса».

Как отметил эксперт, даже налаженные конкретные механизмы помощи и поддержки не так важны, как искренняя заинтересованность в результате специалистов всех уровней.

«Механизмы – это очень хорошо, очень важно. Но еще важнее их открытость и понятность и непосредственное отношение исполнителей. Потому что можно сделать замечательные механизмы, но при этом относиться безразлично, или демонстрировать позицию «Ну что вы опять от нас хотите, отстаньте от нас, опять начальники придумали какие-то там «инструменты», а мы будем это исполнять!». Когда действительно собираются заинтересованные сотрудники, понимающие бизнес, готовые разговаривать на его языке, на человеческом языке, а не отписываться бумажками, понимать, сколько стоит время для предпринимателя – это важнее всего», — подчеркнул Николай Калмыков.

«Чувашия заточена под привлечение инвестиций»

В разрезе инвестиционного развития и улучшения инвестиционного климата Чувашия сегодня – один из самых динамично развивающихся регионов России.

«Все те инструменты, которые на текущий момент созданы в Чувашии, позволяют обеспечивать для инвестпроектов все необходимые формы господдержки, чтобы компании, которые заходят в этот регион, максимально легко проходили инвестиционную фазу, самую сложную для предприятий, когда еще не сформирована выручка, которая позволяет погашать кредиты и развиваться на полную мощь. Формы и структуры, созданные в республике, действительно являются большой поддержкой. И то, что регион за такой короткий период смог создать все эти институты на своей территории, показывает то, что они заточены на привлечение инвестиций», — заявила корреспонденту Infox.Ru заместитель председателя Организационного комитета Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы — устойчивое развитие» Анна Беличенко.

Только предприятия электротехнического кластера – одного из базовых секторов региональной экономики – в ближайшее время планируют реализовать целый ряд проектов, которые станут ключевыми не только для развития экономики региона, но и для всей России. В их числе – производство оборудования для электрификации общественного транспорта, техническое перевооружение нефтяных насосно-перекачивающих станций и защита магистральных нефтепроводов и объектов электроэнергетической системы Российской Федерации, том числе в области кибербезопасности и борьбы с компьютерными вирусами в промышленных системах, участие в строительстве ВСМ-2 «Москва-Казань».

«Времена производства ради производства прошли. Нам нужны проекты точечные, прорывные, которые на сегодняшний день на несколько десятилетий вперед будут иметь рынок», — подчеркнул глава Чувашии.

Источник: Infox.ru