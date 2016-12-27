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    Главное
    Не просто начислить квартплату

    В РЕСПУБЛИКЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЖКХ

    Как начисляется квартплата? Откуда взялась та или иная сумма в квитанции? Вопросов у жильцов, получающих счет платы за жилищно-коммунальные услуги, всегда много, и каждому необходимо грамотно и доступно объяснить, что к чему. Всем этим обычно занимаются специалисты управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья. Чтобы повысить качество обслуживания граждан, впервые в республике Минстрой Чувашии совместно с ООО «ИНСОЦ» провели конкурс на звание «Лучший специалист по расчетам с населением в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
    «Это прекрасный стимул для управляющих компаний совершенствовать свой профессиональный уровень, – отметил Денис Титарчук, заместитель директора компании «ИНСОЦ», по инициативе которой состоялся конкурс. – Нередко, оказывая услуги для предприятий ЖКХ, мы сталкиваемся с незнанием, с тем, что в отрасли не налажено обучение специалистов, которое, кстати, мы предоставляем бесплатно. Подобные мероприятия могут служить площадкой для обмена опытом, налаживания связей и общения».
    Заявку для участия в конкурсе подали 25 бухгалтеров и экономистов управляющих компаний. Состязание проходило в форме экзамена-тестирования. В течение одного часа участники выполняли задания, основанные на различных жизненных ситуациях, с которыми участники конкурса нередко сталкиваются в своей практике.
    В состав жюри вошли представители Минстроя и Госжилинспекции Чувашии, республиканской Ассоциации предприятий ЖКХ и ведущего оператора по обслуживанию, поддержке, и развитию регионального «Портала «ЖКХ» ООО «ИНСОЦ».
    Участники конкурса отлично справились с заданиями, поэтому организаторы решили выделить не три, а четыре призовых места, среди которых первое досталось экономисту чебоксарской УК «Старко» Людмиле Димитриевой. В сфере ЖКХ она с 2012 года, но уже добилась неплохих результатов. На хорошем счету в республике и сама управляющая компания, которая участием в престижном конкурсе лишний раз подтвердила свою высокую компетенцию.
    «Нам всегда приходится быть в курсе событий, следить за постановлениями, изменениями, которые выходят на законодательном уровне, – рассказала об особенностях своей работы Людмила Алексеевна. – Все это нужно донести до потребителей, доступно объяснить, как производятся начисления. Порой и у специалистов возникают вопросы. Поэтому мы тесно сотрудничаем с технической группой «ИНСОЦ», где нам оказывают большую поддержку и консультируют по многим вопросам».
    Не случайно компания «ИНСОЦ» – оператор местного «Портала «ЖКХ», была отмечена благодарностью регионального министерства за помощь в проведении конкурса. И именно главный партнер мероприятия подготовил для победителей ценные призы.

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    ? Конкурс «Лучший специалист по расчетам с населением» – это и обмен передовым опытом, который полезен для представителей отрасли.

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    28.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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