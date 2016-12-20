Чувашия скорбит о жертвах трагедии

26 декабря в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В Чувашии, как и по всей стране, были приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия. «Эта трагедия не оставила равнодушных, болью отозвалась в каждом сердце. На борту самолета находились и наши земляки. От народа Чувашии, от себя лично я выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших», – сказал Глава республики Михаил Игнатьев.
Вчера же в здании Чебоксарской епархии перед началом годового собрания духовенства Чувашской митрополии состоялась Лития об упокоении душ усопших, а во всех храмах Русской православной церкви прошли заупокойные богослужения по жертвам трагедии, унесшей 92 жизни.
Траурный митинг в память о жертвах авиакатастрофы, на который пришли музыканты, художники, а также председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов, республиканский министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Константин Яковлев и глава города Чебоксары Ирина Клементьева, состоялся в полдень перед зданием Чувашского государственного театра оперы и балета. Среди погибших в авиакатастрофе ТУ-154 были студент ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Кочемасов и молодой режиссер, выпускник ЧГИКИ Максим Иванов. Оба они учились у профессора Станислава Кондратьева, который с душевной теплотой вспоминал о них, их стремлении все время двигаться вперед.
Фото cap.ru
? Трагедия лично затронула жителей многих регионов, в том числе и Чувашии.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
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