Земельные аферы

В Чебоксарском районе возбуждено пять уголовных дел в отношении бывшего главы Вурман-Сюктерского сельского поселения, подозреваемого в махинациях с земельными участками.
Об этом сообщает СУ СКР по Чувашии. По версии следствия, в 2007–2008 годах руководитель поселения изготовил подложные документы о выделении трех земельных участков общей площадью более 0,14 гектара, расположенных в поселке Сюктерка, в собственность односельчанам для ведения огородничества. Далее на их основании те зарегистрировали право собственности на эти участки.
Сейчас дела в едином производстве, идет следствие. В следственном управлении отмечают, что в этом году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия при распоряжении земельным участком площадью 0,15 гектара. За что суд приговорил его к двум с половиной годам условного лишения свободы и освободил от наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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