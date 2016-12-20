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    Главное, Лента_2
    В Чебоксарах в рекордные сроки возведено здание самой большой школы республики

    МЕСТ ХВАТИТ НА ВСЕХ

    Около полугода понадобилось строителям, чтобы поставить «коробку» на улице Гладкова. Сейчас, когда начались отделочные работы, в школу уже начали заглядывать самые нетерпеливые родители.
    – Я сюда приезжал посмотреть, как идет стройка, но внутри оказался впервые и поражен увиденным, – делится своими впечатлениями Алексей Маслов, его дочка пойдет сюда учиться в четвертый класс. – Здание просто огромное, и очень понравилось, что начальная школа находится в отдельном корпусе и есть свое место для прогулок и игр. Есть здесь отдельный гимнастический зал, бассейн и даже автодром…

    629 млн. руб. стоимость школы на улице Гладкова в Чебоксарах. Срок сдачи – июль 2017 года.

    Каждый день на стройке занято до 490 рабочих, которые трудятся в две смены, рассказал замглавы администрации Анатолий Павлов. Красят, кладут напольное покрытие, завершают работы по монтажу электрооборудования – в общем, дел хватает. Школу недаром называют самой большой в республике: она рассчитана на 1100 учеников.
    – Ввод школы позволит обеспечить местами детей микрорайона, – напомнил Анатолий Павлов. – Это стало возможным благодаря поддержке Главы Чувашии Михаила Игнатьева, федеральному финансированию и своевременно проводимым строительным работам. Контроль за ходом строительства, освоением средств и качеством работ глава администрации города Алексей Ладыков вел лично.
    Разговор подхватывает директор будущей школы Татьяна Николаева:
    – Мало кто верил, что за такой короткий срок можно сделать так много. Проект хорошо продуман: для младших и старших свои учебные корпуса, большой физкультурно-оздоровительный комплекс, просторный административный корпус. Все они соединены теплыми переходами. Столовая рассчитана на 550 мест и будет разделена так, чтобы все успели спокойно пообедать. Первого сентября следующего года мы откроем двери для учащихся. Конечно, многие родители волнуются, спрашивают, когда можно подойти подать заявление… Хочу успокоить: никто не останется без места, все будут устроены.
    Известно, что новая школа позволит разгрузить две школы Ленинского района, где учатся в две смены, – № 10 и № 24. Что же касается первых классов, то их в школе на улице Гладкова будет как минимум пять.

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    26.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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