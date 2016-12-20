Права ребенка под защитой

Внесение изменений в республиканский Закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Чувашской Республике» называют одним из ключевых вопросов четвертой сессии Госсовета.
Напомним, что в октябре этого года Госсовет Чувашии принял решение о ликвидации должности уполномоченного по правам ребенка. Как уже рассказывала «СЧ», это было сделано в связи с досрочным прекращением полномочий омбудсмена по правам ребенка. Тогда же депутаты приняли решение возложить функции уполномоченного по правам ребенка на уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике. Соответствующий закон был принят 20 октября. Такое право регионам предоставляет федеральное законодательство (подробнее в «СЧ» от 3 ноября 2016 г. «Без защиты не оставят»).
Но на четвертой сессии Госсовета это решение было пересмотрено. Дополнительно изучив мнение общественности народные избранники проголосовали за то, чтобы сохранить институт уполномоченного по правам ребенка в Чувашии. Соответствующий закон снят с дальнейшего рассмотрения, а постановления Госсовета от 20 октября этого года признаны утратившими силу. Кто займет должность омбудсмена, станет известно уже в новом году.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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