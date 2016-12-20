Волонтеры помогают выбрать профессию

В ноябре 2016 года в районах и городах Чувашии прошла ежегодная республиканская акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии».

В рамках этой акции добровольцы помогают школьникам узнать о разнообразии мира профессий, помогают самоопределиться. Особый акцент делается на популяризацию рабочих профессий, инженерно-технических специальностей. Для ребят организуются экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, встречи с тружениками, добившимися значительных успехов.

В текущем году в мероприятиях акции участвовали 3911 волонтеров и 73414 учащихся 383 школ республики. Хорошо себя показали городские, районные и школьные библиотеки: были организованы выставки литературы о профессиях, оформлены профориентационные стенды, проведены беседы, игры, электронные презентации… Особенно занимательные мероприятия прошли в Национальной библиотеке Чувашии, детской библиотеке имени Л.А. Кассиля в Чебоксарах, а также в библиотеках Канаша, Новочебоксарска, Алатыря, Ибресинского, Козловского районов.

Учащиеся 1-7 классов приняли участие в конкурсе рисунков «Радуга профессий», а щкольники постарше отразили размышления о профессиональном самоопределении и карьере в сочинениях «Моя будущая профессия». Полезны для учащихся оказались и презентации организаций профессионального образования. Например, ребята побывали в Ядринском агротехническом техникуме, Канашском строительном техникуме.

Одними из самых интересных встреч, прошедших в рамках акции, стали встречи с представителями трудовых династий Мотеловых из Чебоксар, Ефимовых и Устимовых из Вурнарского района, Игнатьевых из Чебоксарского района и другими тружениками. Всего прошло 139 таких встреч.