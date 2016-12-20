Главное, Статьи партнеров Работаем для всех – заботимся о каждом В декабре 2015 г. Пенсионный фонд России подводил итоги масштабной работы за четверть века со дня образования. За минувший год пенсионная служба Чувашии сделала значительный шаг вперед.

Во-первых, широко внедрены электронные услуги. В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда можно подать заявление на назначение и доставку всех видов пенсии, ежемесячной денежной выплаты, получение сертификата на материнский капитал и распоряжение этими средствами. Здесь же имеется информация о стаже и пенсионных баллах, о накопительных взносах и управляющем ими по выбору гражданина фонде – государственном или негосударственном. Спектр услуг постоянно расширяется.

Чтобы пользоваться сервисами с персональными данными, необходимо зарегистрироваться на Едином портале госуслуг и подтвердить учетную запись в Пенсионном фонде или МФЦ. А, к примеру, записаться на прием, заказать справки и документы можно и без регистрации. Благодаря широкой разъяснительной работе все больше жителей Чувашии получают услуги Пенсионного фонда через Интернет, самые популярные – назначение пенсии и сервисы по материнскому капиталу.

Для обеспечения доступа к государственным информационным ресурсам проводится обучение неработающих пенсионеров основам компьютерной грамотности в рамках Социальной программы Чувашской Республики, финансируемой из бюджетов ПФР и республики. В 2016 г. на эти цели предусмотрено порядка 530 тыс. рублей.

Переход на новые формы обслуживания ведется постепенно, продолжается прием населения в клиентских службах и в ходе выездных приемов. В связи со стремительным развитием столицы республики, строительством новых микрорайонов, ростом рождаемости и количества пенсионеров в здании ОАО «Элара» открыт филиал клиентской службы городского управления Пенсионного фонда.

Отрадно, что в электронной системе мониторинга качества госуслуг «Ваш контроль» жители Чувашии оценили услуги Пенсионного фонда на 4,8 по пятибалльной шкале, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 96 проц.

В свою очередь Пенсионный фонд уделяет особое внимание мониторингу данных о сером рынке труда. С учетом сведений ПФР в республике ведется межведомственное взаимодействие по борьбе с этой проблемой. Анализ назначенных в 2014-2016 гг. пенсий показывает, что 15 проц. пенсий установлено по стажу, без учета зарплаты – люди не смогли подтвердить ее наличие. А у 62 проц. граждан заработок оказался низким, в результате чего соотношение заработной платы работника к заработной плате по стране не достигло установленного законодательством коэффициента 1,2.

Эффективным инструментом в противодействии «серому» рынку является повышение минимального размера оплаты труда. В этом году МРОТ увеличивался дважды. С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда составит 7,8 тыс. рублей. Дальнейшие шаги по его доведению до уровня прожиточного минимума требуют согласования позиций правительства, профсоюза, работодателей и законодателей, соответствующий законопроект планируется подготовить к осени 2017 года.

В экономически сложный период весомой поддержкой семей с детьми стала единовременная выплата из средств материнского капитала. В 2016 г. Пенсионный фонд выплачивал ее дважды: в первом квартале – в размере 20 тыс. рублей, во втором полугодии – в размере 25 тыс. рублей. Всего в этом году принято 19 тыс. заявлений, единовременная выплата произведена на сумму 450 млн. рублей. С этой дополнительной нагрузкой работники ПФР успешно справились.

Для решения имеющихся задач необходимы высококлассные специалисты. Наряду с плановым повышением квалификации в пенсионной службе Чувашии ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, в этом году лучшими специалистами по назначению, перерасчету и выплате пенсий стали Елена Семенова из межрайонного Управления ПФР в Цивильском районе, Ольга Чурбанова из Отделения ПФР по Чувашской Республике и Елена Свинцова из Управления ПФР в г. Чебоксары. А уже в ближайшее время в системе ПФР начнется внедрение профстандартов.

В 2016 году в Чувашии завершился масштабный проект оптимизации структуры и деятельности территориальных органов Пенсионного фонда. В результате централизации количество управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах республики сократилось более чем в 2,5 раза, повысилась производительность труда, надежность работы информационных ресурсов, качество и своевременность предоставления государственных услуг населению с соблюдением современных требований и регламентов. Чувашский проект оптимизации рекомендован Пенсионным фондом России для внедрения во всех регионах страны и использован при создании российской пенсионной службы в Республике Крым и городе Севастополь. За опытом в нашу республику приезжают коллеги из многих регионов страны.

Постоянно совершенствуя деятельность, в пенсионной службе республики учатся решать любую задачу с помощью современных методов проектного управления. И весьма успешно! Уже два года подряд Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике побеждает во Всероссийском конкурсе «Проектный Олимп», проводимом Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации.

Впереди новые задачи. Для повышения уровня качества жизни населения и эффективности государственного управления в области социального обеспечения формируются Федеральный реестр инвалидов и Единая государственная информационная система социального обеспечения, оператором которых назначен Пенсионный фонд. Предстоит широкое межведомственное взаимодействие с федеральными и республиканскими структурами и большая работа по наполнению реестров. Реклама

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