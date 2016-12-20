Главное В профессию по призванию БОЛЬШИНСТВО ВЫПУСКНИКОВ ЧГПУ ВЫБИРАЕТ МЕСТОМ РАБОТЫ ШКОЛУ Для студентки пятого курса психолого-педагогического факультета ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Нефисе Шакуровой вопрос о трудоустройстве не стоит. После окончания вуза она вернется в свою родную школу в Комсомольском районе, но уже в качестве преподавателя. Девушка с детства мечтала стать учителем и другого пути для себя не представляет. А вот выпускник историко-филологического факультета Александр Григорьев уже со студенческой скамьи влился в ряды учителей. С начала нового учебного года он преподает историю в одном из новочебоксарских техникумов. Говорит, его, молодого парня, без лишних слов приняли в свой коллектив многоопытные коллеги.

Тема трудоустройства молодых педагогов стала одной из главных на вчерашней встрече студентов и преподавателей педуниверситета с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Как рассказал и.о. ректора вуза Владимир Иванов, для решения кадрового вопроса в вузе разработали модель целевого обучения будущих учителей. Руководитель педуниверситета отметил, что с муниципалитетами республики заключены cоглашения по подготовке востребованных специалистов. Города и районы республики берут на себя социальные обязательства по поддержке своих студентов во время учебы, а вуз в свою очередь выполняет заявку на подготовку учителей. В вузе также началась работа по созданию системы договорных отношений с базовыми школами по подготовке и переподготовке специалистов. Результатом реализации этой модели должно стать обеспечение кадрами каждой конкретной школы.

«Сегодня вся государственная политика республики направлена на то, чтобы молодой человек мог реализовывать свои способности», – обратился Михаил Игнатьев к студентам вуза. Он напомнил, что министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева дала высокую оценку работы правительства Чувашии в сфере образования. Обращаясь к студентам вуза, он выразил надежду, что абсолютное большинство присутствующих в зале будущих педагогов свяжет свою жизнь с образованием и воспитанием детей.

В свою очередь Владимир Иванов заверил, что большая часть выпускников ЧГПУ остается в профессии. Однако, как показывает анонимное анкетирование, проведенное в вузе, есть еще «сомневающиеся» в своем призвании студенты. Возможно, именно для того, чтобы в школу не попали случайные люди, федеральным министром образования Ольгой Васильевой принято решение для выпускников педвузов проводить демонстрационные уроки в качестве своеобразного экзамена на учительскую профпригодность. «Сдают же такие экзамены врачи. Должны быть они и у учителей, ведь мы имеем дело с душой», – подытожил и.о. ректора вуза.

Студентка иняза Диана Федотова, которая после окончания вуза собирается обучать детей китайскому языку, поинтересовалась мнением Михаила Игнатьева, насколько необходимо появление этого предмета в школьной программе. На что Глава республики ответил, что девушка выбрала для себя очень перспективное направление. Между нашими странами богатые культурно-исторические связи.

Михаил Игнатьев также рассказал студентам о своей недавней поездке в Японию в составе официальной делегации под руководством Владимира Путина. Президент России объявил, что Чувашия – один из немногих регионов страны, где японская компания наладила производство. Михаил Игнатьев заверил, что работа по привлечению иностранных инвесторов, в том числе из Японии, будет продолжена. А для этого нужны хорошие переводчики, которые смогли бы передать не только смысл, но и эмоции, чтобы у иностранцев загорелись глаза. И в этом руководство республики возлагает большие надежды на студентов вуза. «Все это позволит поднять экономику региона на новый уровень, будет способствовать росту заработной платы и работников бюджетной сферы», – подчеркнул Глава Чувашии. Ну а завершилась встреча со студентами на эмоциональной ноте. Собравшимся продемонстрировали блестящий финиш чувашской биатлонистки Татьяны Акимовой на этапе Кубка мира в чешском Нове Месте, просмотр которого завершился бурными овациями в аудитории. «Такие ролики надо в школах показывать», – с гордостью сказал Михаил Игнатьев.

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