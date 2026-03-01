Один день депутата Аллы Салаевой

Журналисты Чувашии встретились с парламентарием в Госдуме и узнали, как работают в «Единой России» над реализацией народной программы.

9.00. Охотный ряд, 1

В фойе встречаем Аллу Салаеву. Проходим через пропускной пункт — документы в порядке. Депутат сразу ведет в свой кабинет. Здесь все аккуратно, чисто, ничего лишнего, но атмосфера рабочая — проекты, газеты, в том числе и «Советская Чувашия». Времени не так много: через полчаса начинается заседание Комитета по туризму. Поэтому коллеги, взяв в руки камеры, штативы, микрофоны и оставив большие сумки в кабинете, направились за парламентарием.

По дороге Алла Салаева объясняет расклад: основная работа идет не в зале пленарных заседаний (хотя голосования там — обязательная часть), а в кабинетах и комитетах. «Зал — это финал. Вся подготовка — здесь», — коротко комментирует депутат.

10.00. Комитет по туризму

В повестке — отчет министра экономического развития РФ Максима Решетникова об итогах 2025 года. Алла Салаева берет слово, приводит цифры по Чувашии. Так, напоминает она, турпоток вырос — за год республику посетило гораздо больше людей, чем в ней проживает. Но в отрасли не хватает кадров. Спрашивает министра, что делать с выпускниками профильных специальностей, которые уходят в другие сферы.

Решетников отвечает прямо: дело в зарплатах. Выпускники подготовлены хорошо, но уровень доходов в туризме пока неконкурентоспособен. Пока это не изменится, кадровый вопрос не решить. Алла Салаева записывает, кивает. Диалог рабочий, без лишних эмоций.

После заседания возвращаемся к разговору о туризме. Алла Салаева напоминает, что профильный комитет в Госдуме появился впервые за восемь созывов. До 1996 года отрасль регулировалась постановлениями Правительства, потом 30 лет работали по старому закону. Сейчас его дорабатывают.

— Только за прошлый год приняли 10 поправок, — говорит Салаева. — Туризм начал давать ощутимые результаты. Чувашия в прошлом году приняла полтора миллиона человек, 700 судозаходов. Это рабочие места, налоги, новые причалы в Мариинском Посаде и Козловке.

12.30. Зал заседаний фракции «Единая Россия»

Перемещаемся по этажам. Проходим мимо кабинетов, комитетов, охраны. Следующая точка — зал заседаний фракции «Единая Россия». Здесь другая риторика: не отраслевая, а политическая.

— Перед пленаркой собираемся, обсуждаем инициативы, — поясняет Алла Салаева. — Смотрим, как закон будет работать на местах, хватит ли денег в бюджете, что говорят регионы. Если документ прошел обсуждение во фракции, значит, он готов к рассмотрению в зале.

Депутат напомнила, что «Единая Россия» — партия большинства, и здесь сверяют каждый шаг с народной программой. По сути, это перечень обязательств, с которыми шли на выборы.

16.30. Стенд в коридоре

Проходим мимо экспозиции, посвященной поддержке участников СВО. Алла Салаева останавливается, комментирует коротко и по делу:

— За этот созыв приняли 154 закона по защите прав военнослужащих и их семей. Основное сейчас — не только выплаты и статусы, но и сопровождение: реабилитация, помощь детям, социальные гарантии. Работа идет постоянно, не только в Москве, но и в регионах.

17.00. Рабочий кабинет

Возвращаемся туда, где начали день. Кабинет можно рассмотреть повнимательнее. Обстановка рабочая, но все равно чувствуется уют, созданный женскими руками. На стенах и полках — то, что напоминает о Чувашии: книги, сувениры, фотографии.

Мы выяснили, что Алла Салаева не использует слово «лоббизм». Говорит, что работа в интересах республики должна быть не ситуативной или импульсной, а системной и постоянной.

— Если задача — помочь людям, результат обязательно будет, — комментирует Алла Леонидовна.

За пять лет в Госдуме Алла Салаева стала соавтором более сорока законов. Все они — социальной направленности. Это и индексация пенсий работающим пенсионерам, и поддержка молодых мам, и присвоение добровольцам статуса участников СВО. В Чувашии под ее кураторством реализуется партийный проект «Крепкая семья». 110 школ в республике были отремонтированы. В планах — капремонт детских садов.

— Бюджет последних лет, несмотря на санкции, остается социальным, — резюмирует депутат. — Это конкретные решения: поддержка семей, детей, защита граждан.

Как известно, этим направлениям Алла Салаева всегда уделяла внимание. Будучи вице-премьером республиканского Правительства, она курировала вопросы образования и социальной защиты. Но в нашей беседе речь зашла и об экономике. Так, депутат рассказала, что в составе фракции «Единой России» она принимала активное участие в формировании народной программы партии.

18.30. День заканчивается

Журналисты собирают диктофоны, выключают камеры и убирают их в чехлы. На столе недопитый чай — во время разговора было не до него. Мы решили, что Алла Салаева пойдет с нами, все-таки уже поздно — на выходе из Госдумы и планировали поблагодарить ее за гостеприимство. Но прощаться пришлось прямо в кабинете: «Доброго пути! И привет Чувашии. Скоро буду в Чебоксарах». Выяснилось, Алла Салаева остается в кабинете: впереди — деловые встречи и работа с документами, которых с утра стало еще больше.

Мы, газетчики и телевизионщики, дружно направились в метро. Впечатлений много, обсудим их в поезде. Но это для нас день был особенный, а для Аллы Салаевой — обычный понедельник депутата, работающего в двух точках сразу: в Москве и с оглядкой на Чувашию.

