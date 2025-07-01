«Единороссы» оценили работу Главы республики за пять лет

Консолидация ради главной цели

Совет Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» единогласно поддержал кандидатуру Олега Николаева на должность Главы Чувашской Республики. Об этом решении было объявлено на прошедшем в четверг заседании политического совета регионального отделения партии.

Председатель Государственного Совета республики, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия», член Генерального совета партии Леонид Черкесов отметил тот факт, что Президент Владимир Путин поддержал намерение Олега Николаева баллотироваться на пост Главы республики на второй срок. По его словам, Олег Алексеевич зарекомендовал себя как сильный и целеустремленный руководитель, способный эффективно решать сложные задачи, стоящие перед республикой. «За пять лет под его руководством проделана большая работа. Несмотря на вызовы последних лет, Чувашия не только сохранила стабильность, но и нарастила темпы развития, уверенно двигаясь вперед», — подчеркнул Леонид Черкесов.

На расширенном заседании политсовета регионального отделения партии присутствовал и сам Глава республики. Олег Николаев поблагодарил партийцев за доверие и поддержку его кандидатуры. «Для меня это большая честь и высокая ответственность. Ваша поддержка — мощный импульс и подтверждение того, что мы единая команда, способная менять регион к лучшему. Убежден, сегодня как никогда важна консолидация всех политических и общественных сил ради одной цели — работать во благо людей», — сказал руководитель региона.

Вместе с тем Олег Николаев рассказал партийцам об успехах республики за последние пять лет. В частности, Глава республики отметил, что с 2020 года Чувашия, как и вся страна, словно бы проходит проверку на стойкость: пандемия, начало СВО, многочисленные санкции. И эти «удары» не сломили, а только сделали республику сильнее. Например, с 2023 года в регионе наблюдается уверенный экономический рост. Увеличение собственной бюджетной обеспеченности — это итог образцовой работы промышленности и реального сектора экономики региона.

«В 2024 году мы с вами зафиксировали удвоенные результаты развития экономики, увеличения заработных плат, а самое главное — впервые в истории Чувашской Республики объем собранных в республике налогов превысил расходы бюджета на обеспечение жизнедеятельности региона», — подчеркнул Олег Николаев.