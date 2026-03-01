Многоэтажки со стажем меняют «начинку»

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Станислав Трофимов заверил, что подобные выездные совещания будут проходить неоднократно. Фото gcheb.cap.ru

Глава города Чебоксары Станислав Трофимов, депутаты Чебоксарского городского Собрания, активисты партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» проинспектировали ход капитального ремонта в многоквартирных домах. Итогами выездного совещания проверяющие остались довольны — работы идут с опережением графика. Но есть нюансы, которые следует подкорректировать.

Изучили четыре объекта. В доме № 25/15 по улице Николаева проводится комплексная замена инженерных систем: водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. По улице Маршака, 12 обновляется кровля. На улице Хузангая, 6, корп. 2 ремонтируют системы теплоснабжения и водоотведения, восстанавливают кровлю. Наконец, в доме № 3 на бульваре Юности меняют лифтовые кабины, обновляют системы горячего водоснабжения, водоотведения и кровельное покрытие.

Станислав Трофимов не просто пообщался с подрядчиками и представителями управляющих компаний, но и лично изучил текущую обстановку. Так, на одном объекте градоначальник спустился в подвал, на другом — поднялся на чердак. Демонстрировавшие до этого завидное любопытство журналисты идти за ним наверх не решились (за исключением одного телеоператора). «Напрасно, — сказал Трофимов, вернувшись. — Там было много интересного».

Локация с чердаком относится к дому № 12 по улице Маршака. Как объяснил депутат Чебоксарского городского Собрания Сергей Стрижкин, работы здесь не просто идут с опережением графика: при иных погодных условиях они уже были бы завершены. «Снег, конечно, мешает, — отметил народный избранник. — Кстати, подрядчик за свой счет и по своей инициативе усилил крышу во избежание обвалов».

Был еще один повод остановиться на этом объекте, правда, негативный. У входа в подъезд и в самом подъезде скопилось немало мусора — бутылки, банки, окурки, шелуха от семечек. На это обратил внимание и глава Чебоксар: «У вас что, здесь не убирают?» «Убирают так-то», — ответили ему. Видимо, у тех, кто убирает, этот день не задался. Тем, что работы по капремонту в многоквартирных домах идут с опережением графика, Станислав Трофимов остался доволен. В принципе, жильцы должны обновлениям радоваться. Но строители нередко сталкиваются с непониманием с их стороны. К примеру, некоторые не согласны с тем, что для замены коммуникаций приходится демонтировать декоративные короба, скрывающие стояки.

«Напоминаю: доступ к инженерным коммуникациям — обязанность собственника квартир. Без этого качественно заменить трубы невозможно, — сказал Станислав Трофимов. — Очень важно, чтобы мы слышали друг друга. Жители должны знать: это не просто работа, это средства, вносимые в Фонд капремонта, которые возвращаются в дом в виде тепла и надежности».

Глава Чебоксар заявил о необходимости наладить диалог с жильцами, чтобы капремонт был максимально прозрачным. Само выездное совещание он назвал полезным мероприятием.

«По итогам объезда блоку ЖКХ дадим дополнительное поручение. Видим, где есть проблемы с очисткой снега, сосулек, наледи на кровлях домов. Такие выезды вместе с активом партии «Единая Россия» будем практиковать и дальше, продолжим контролировать порядок», — сказал Трофимов.

В 2026 году в Чебоксарах планируется отремонтировать 114 многоквартирных домов на сумму более 2 млрд рублей.

Опубликовано: 3 марта 2026 г.


Читайте также:

В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил провести комплексный анализ расчетов за потребленный газ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.