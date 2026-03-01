Многоэтажки со стажем меняют «начинку»

Глава города Чебоксары Станислав Трофимов, депутаты Чебоксарского городского Собрания, активисты партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» проинспектировали ход капитального ремонта в многоквартирных домах. Итогами выездного совещания проверяющие остались довольны — работы идут с опережением графика. Но есть нюансы, которые следует подкорректировать.

Изучили четыре объекта. В доме № 25/15 по улице Николаева проводится комплексная замена инженерных систем: водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. По улице Маршака, 12 обновляется кровля. На улице Хузангая, 6, корп. 2 ремонтируют системы теплоснабжения и водоотведения, восстанавливают кровлю. Наконец, в доме № 3 на бульваре Юности меняют лифтовые кабины, обновляют системы горячего водоснабжения, водоотведения и кровельное покрытие.

Станислав Трофимов не просто пообщался с подрядчиками и представителями управляющих компаний, но и лично изучил текущую обстановку. Так, на одном объекте градоначальник спустился в подвал, на другом — поднялся на чердак. Демонстрировавшие до этого завидное любопытство журналисты идти за ним наверх не решились (за исключением одного телеоператора). «Напрасно, — сказал Трофимов, вернувшись. — Там было много интересного».

Локация с чердаком относится к дому № 12 по улице Маршака. Как объяснил депутат Чебоксарского городского Собрания Сергей Стрижкин, работы здесь не просто идут с опережением графика: при иных погодных условиях они уже были бы завершены. «Снег, конечно, мешает, — отметил народный избранник. — Кстати, подрядчик за свой счет и по своей инициативе усилил крышу во избежание обвалов».

Был еще один повод остановиться на этом объекте, правда, негативный. У входа в подъезд и в самом подъезде скопилось немало мусора — бутылки, банки, окурки, шелуха от семечек. На это обратил внимание и глава Чебоксар: «У вас что, здесь не убирают?» «Убирают так-то», — ответили ему. Видимо, у тех, кто убирает, этот день не задался. Тем, что работы по капремонту в многоквартирных домах идут с опережением графика, Станислав Трофимов остался доволен. В принципе, жильцы должны обновлениям радоваться. Но строители нередко сталкиваются с непониманием с их стороны. К примеру, некоторые не согласны с тем, что для замены коммуникаций приходится демонтировать декоративные короба, скрывающие стояки.

«Напоминаю: доступ к инженерным коммуникациям — обязанность собственника квартир. Без этого качественно заменить трубы невозможно, — сказал Станислав Трофимов. — Очень важно, чтобы мы слышали друг друга. Жители должны знать: это не просто работа, это средства, вносимые в Фонд капремонта, которые возвращаются в дом в виде тепла и надежности».

Глава Чебоксар заявил о необходимости наладить диалог с жильцами, чтобы капремонт был максимально прозрачным. Само выездное совещание он назвал полезным мероприятием.

«По итогам объезда блоку ЖКХ дадим дополнительное поручение. Видим, где есть проблемы с очисткой снега, сосулек, наледи на кровлях домов. Такие выезды вместе с активом партии «Единая Россия» будем практиковать и дальше, продолжим контролировать порядок», — сказал Трофимов.

В 2026 году в Чебоксарах планируется отремонтировать 114 многоквартирных домов на сумму более 2 млрд рублей.