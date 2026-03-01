Формула роста: технопарк, строительство, агросектор

В Канаше состоялись слушания по итогам социально-экономического развития округа за 2025 год, также обсуждались новые планы и задачи. Расширенное совещание провел премьер-министр республики Сергей Артамонов.

По оценке Главы Чувашии Олега Николаева, Канашский округ — территория уверенного роста. Собственные доходы на жителя выросли на четверть, налоговые поступления — на 26,8%, а предприятия произвели и реализовали продукцию на 25,4 млрд рублей. В приоритете — развитие промышленности и господдержка таких площадок, как технопарк «Новый ресурс», где скоро откроется завод алкидных смол.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, экономический фундамент муниципалитета укрепляют индустриальный парк и территория опережающего социально-экономического развития «Канаш» с девятью резидентами. Благодаря инвестиционной поддержке в 2025 году был введен в строй мусоросортировочный комплекс. В округе запланирована реализация еще 39 инвестпроектов, включая транспортно-логистический центр и комплекс по выращиванию черной львинки.

Высокая динамика строительной отрасли, выведшая округ в лидеры республики еще в 2024 году, сохраняется и сегодня. Капитальный ремонт 29 многоквартирных домов улучшил быт 2,7 тыс. человек, а 94 семьи, включая молодых специалистов и детей-сирот, отметили новоселье. На эти цели было направлено почти 227 млн рублей. В планах на 2026 год — ремонт еще 38 домов и помощь в приобретении жилья для 75 семей. Эффективным инструментом самореализации граждан остаются социальные контракты: за год их количество выросло вдвое, достигнув 455 соглашений на сумму 87,9 млн рублей.

Высокие показатели сохраняет агросектор. За счет обновления техники аграрии добились рекордной урожайности зерна — 35,7 центнера с га, собрав более 62 тыс. тонн. Укреплению позиций отрасли способствовало завершение пяти инвестиционных проектов в 2025 году: запущен современный цех по переработке дикоросов и лекарственных растений, построен склад готовой продукции, а также проведена модернизация птицеводческого комплекса. Кроме того, округ развивает туристический потенциал агросектора: открыт профильный турцентр и запущен уникальный комплекс «Сладкое золото Чувашии».

Доказывает свою эффективность программа инициативного бюджетирования «Ниме». За два года число поддержанных идей выросло с 54 до 97. В текущем году на 96 «народных» объектов выделена рекордная сумма — почти 322,7 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт дорог, освещение, парки и спортплощадки. Дополнительно в рамках народной программы «Единой России» реализовано семь проектов, где жители сами контролировали ход и качество работ.

Решаются и масштабные инфраструктурные задачи. Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения Канаша включена в республиканскую программу до 2030 года. В ближайшее время начнется строительство трех котельных в Восточном микрорайоне, а проект капитального обновления проспекта Ленина проходит государственную экспертизу.

«Подводя итоги года, мы видим достойные результаты, — сказал Сергей Артамонов. — Промышленность республики выросла на 2,7% — это пятый показатель в Приволжском федеральном округе, и предприятия Канаша внесли в этот успех огромный вклад. Столь же уверенно сработал и агропромышленный комплекс — рост составил 10%. Мы получили рекордный урожай зерновых, увеличили производство мяса, молока и яиц, и здесь лепта аграриев Канашского муниципального округа очевидна. Радует, что в округе активно реализуются инвестиционные проекты и создаются технопарки. Это позволяет резидентам быстро запускать производства и сразу обеспечивать людей рабочими местами. Однако ключевой целью остается сохранение населения в сельской местности и малых городах. Для этого важно строить жилье. Глава Чувашии Олег Николаев ставит задачу обеспечивать жильем не только льготные категории, но и учителей, врачей, работников культуры и АПК, которые возвращаются работать в село. Потенциал у нас большой, и с текущими вызовами мы обязательно справимся».

Кстати

В 2026 году в Канашском округе планируется завершить семь крупных объектов на общую сумму более 713 млн рублей. В их числе — строительство тепличного комплекса и цеха по переработке лекарственных растений, запуск производства сельхозтехники и затирочных машин, модернизация очистных сооружений.