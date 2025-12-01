Сильная партия начинается снизу

Акценты региональной конференции

XXXVI Конференция Чувашского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия» стала не просто подведением итогов года, а разговором о будущем республики в условиях, когда привычных решений уже недостаточно.

Конференция состоялась на рубеже годов — буквально за несколько дней до завершения 2025-го. И этот временной контекст, как подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев, придал разговору особую глубину. Уходящий год оказался разнонаправленным, непростым, насыщенным вызовами — от изменений в законодательстве до необходимости реагировать на локальные, но жизненно важные проблемы людей в конкретных населенных пунктах.

В своем выступлении Олег Николаев обозначил ключевую рамку: «Единая Россия» сегодня — это не просто политическая сила, а фактически государствообразующий институт, несущий ответственность за устойчивость страны и регионов. Партия представлена на всех уровнях власти — от федерального до муниципального, и именно поэтому цена любого решения здесь особенно высока.

Отдельный акцент Глава республики сделал на деталях. На тех самых «мелочах», которые с высоты должностей могут казаться незначительными, но для конкретного человека — в маленьком селе или удаленном микрорайоне — являются вопросами качества жизни, а порой и выживания. Именно поэтому, по словам Олега Николаева, партия не имеет права терять связь с реальностью и должна слышать каждого.

В этом контексте прозвучала важная мысль о совпадении двух стратегических документов — Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики и Народной программы «Единой России», с которой партия шла на выборы в 2021 году. Это совпадение, как отметил Глава региона, не случайно. Оно стало результатом широкой представленности партии в муниципалитетах и живого контакта с людьми, их ожиданиями и запросами.

2026 год станет для республики и партии особенно ответственным. Впереди выборы депутатов Государственной Думы и Государственного Совета Чувашии. А значит, предстоит не только подвести итоги сделанного, но и честно проанализировать, где были достигнуты серьезные результаты, а где — ожидания людей пока не оправдались. При этом Олег Николаев подчеркнул: ресурсов всегда будет не хватать на все сразу, и потому ключевым управленческим принципом остается приоритизация — последовательная, обоснованная и прозрачная.

Но есть ситуации, когда до расстановки приоритетов дело не доходит. Когда, как образно выразился Глава республики, «горит», и нужно бросать все силы туда, где людям плохо здесь и сейчас. В этом — суть ответственности власти и партии перед обществом.

Отдельно Николаев остановился на важности постоянного диалога. За последние годы, после муниципальной реформы и перехода на двухуровневую систему, в Чувашии была выстроена плотная коммуникация между правительством, депутатами и муниципалитетами. Этот диалог, по его словам, стал рабочим инструментом поиска оптимальных решений, а не формальностью.

Говоря о достижениях последних пяти лет, Глава региона напомнил: республика прошла серьезную «школу устойчивости» — от пандемии до санкционного давления. И при этом сумела добиться заметных успехов практически во всех сферах: в экономике, здравоохранении, образовании, культуре, социальной политике, физической культуре и спорте. Особое внимание он уделил цифровому развитию, которое эксперты уже сегодня называют одним из самых перспективных направлений Чувашии. Речь идет не только о строительстве современных объектов, но и о создании платформ, позволяющих быстрее принимать управленческие решения и видеть полную картину происходящего во всех муниципалитетах.

При этом Олег Николаев честно признал: новых результатов невозможно добиться, действуя по старым лекалам. Партии и власти предстоит искать новые подходы и не бояться экспериментировать. В качестве примера он привел уникальный опыт одновременного ввода в эксплуатацию трех крупных школ 1 сентября — практику, которой раньше в республике не было.

Значимым элементом выступления стал разговор о будущем — о кампусе, о туристической и культурной привлекательности региона, о новых объектах мирового уровня, которые уже появились или готовятся к открытию. Все это, по словам Главы республики, складывается в единую картину современного качества жизни и формирует образ Чувашии как территории, куда хочется приезжать и возвращаться.

Завершая выступление, Олег Николаев подчеркнул: успехи региона — это результат синхронной работы правительства, депутатского корпуса, общественных организаций и первичных отделений партии. Именно на местах, в первичках, сегодня формируется доверие людей и реальное содержание партийной работы.

В своем выступлении перед соратниками обозначила ключевые ориентиры партийной работы и задачи на предстоящий год депутат Государственной Думы Алла Салаева. Один из принципиальных акцентов — выстраивание системной и живой работы первичных отделений партии не только в столице республики, но и в малых городах, округах и сельской глубинке Чувашии. Именно на местах формируется доверие людей к партии и власти в целом.

«Наша фракция «Единой России» в Государственной Думе является ключевым двигателем законодательной повестки: при ее участии инициировано около 40 процентов всех принятых законов. Приоритетами остаются поддержка участников специальной военной операции и их семей, защита исторической памяти, а также усиление мер помощи семьям с детьми, многодетным и студенческим семьям», — отметила парламентарий от Чувашии.

Еще одной важной задачей названа предстоящая перезагрузка Народной программы партии. Региональному активу предстоит серьезно включиться в ее обновление, особенно в части молодежной политики и поддержки детей. При этом, как подчеркнула депутат, не менее важно доносить до жителей информацию об уже принятых решениях и мерах поддержки, показывая реальные результаты работы партии.

В ходе региональной конференции «Единой России» в Чувашии партия подвела итоги работы за уходящий год и обозначила ориентиры на 2026-й. Разговор получился неформальным — речь шла о конкретных результатах и о том, какие задачи выходят на первый план в ближайшей перспективе.

Участникам форума было зачитано приветствие секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева. В нем он отметил, что региональное отделение в Чувашии показало достойные результаты и выстроило системную работу на местах. Особый акцент был сделан на Год муниципального депутата, в рамках которого усилилась роль народных избранников в решении локальных проблем.

По оценке руководства партии, действенным инструментом стал Совет представительных органов муниципальных образований при Государственном Совете Чувашской Республики. Эта площадка позволила наладить живой диалог между разными уровнями власти и получила высокую оценку на федеральном уровне.

Отдельно было отмечено укрепление партийных рядов и успешное проведение избирательных кампаний. Региональное отделение уверенно прошло выборы Главы Чувашии, депутатов Чебоксарского и Новочебоксарского городских Собраний, а также довыборы в муниципальных округах. Все это, по словам Владимира Якушева, формирует серьезный задел для дальнейшего укрепления позиций партии в республике.

Подводя итоги, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики, секретарь регионального отделения партии Леонид Черкесов подчеркнул, что такая оценка со стороны руководства партии — это и признание проделанной работы, и высокая ответственность. По его словам, региональная команда намерена и дальше работать с полной отдачей, фокусируясь на реальных запросах жителей Чувашии и укреплении доверия людей к партии.

С жестким и одновременно рабочим акцентом выступил вице-премьер Чувашии Алексей Ладыков. Его тезисы стали логичным финалом разговора о результатах и будущих задачах партии. Алексей Ладыков подробно остановился на избирательной кампании в Чебоксарах, где в этом году партия показала заметный рост, получив около 41 процента поддержки. Это ощутимо выше показателей предыдущих лет, но, как подчеркнул он, останавливаться на этом нельзя. Сравнение с другими административными центрами страны показывает: у Чувашии есть потенциал для дальнейшего роста, и резервы для этого очевидны.

Главным из них вице-премьер назвал системную работу с первичными отделениями. Именно они, по его словам, формируют живую связь партии с обществом, первыми чувствуют запросы людей и подают те самые сигналы, без которых невозможно точное управленческое решение. Этот тезис, отметил Алексей Ладыков, сегодня последовательно звучит и на федеральном уровне, и в диалоге с Президентом страны.

Он подчеркнул, что работа с «первичками» — это не формальность и не набор отчетов, а живое общение. Повестка для таких встреч будет всегда, если есть желание слышать людей: во дворах, школах, трудовых коллективах, в небольших населенных пунктах. Именно здесь формируется реальное доверие и понимание проблем.

Отдельно вице-премьер остановился на ответственности секретарей первичных отделений. Партия, по его словам, — это структура с четкими правилами, уставом и требованиями. Взяв на себя эту роль, человек должен быть готов объединять людей, выстраивать работу, при необходимости обновлять команду и постоянно учиться. Для этого сегодня существуют федеральные образовательные программы, и ими необходимо пользоваться.

В качестве примера эффективности такой работы Алексей Ладыков привел успехи первичных отделений Чувашии на федеральном уровне — высокие места в общероссийских рейтингах и выход в финал конкурса лучших практик реализации Народной программы. Это, по его словам, наглядное подтверждение того, что при живой, честной и системной работе партия способна не просто удерживать позиции, а усиливать их.

Финальный посыл прозвучал предельно четко: следующий политический цикл потребует еще большей включенности, дисциплины и открытого диалога. И начинаться эта работа должна не с трибун, а с первичных отделений — там, где партия каждый день соприкасается с реальной жизнью людей.

Итоговая конференция «Единой России» в Чувашии стала подтверждением того, что партия входит в новый политический цикл не с набором лозунгов, а с пониманием ответственности, с опытом преодоления кризисов и с готовностью к сложному, но осмысленному движению вперед.

Фото Максима Васильева