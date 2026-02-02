Всегда на связи с избирателями

В ходе региональной недели депутат Государственной Думы от Чувашии Алена Аршинова провела в Штабе общественной поддержки в Чебоксарах личный прием граждан и посетила филиал Фонда «Защитники Отечества».

Формат личных встреч с жителями республики для Алены Игоревны — не формальность. Люди обычно приходят, чтобы решить вполне конкретные вопросы: по освещению улицы, благоустройству двора, ремонту тротуара. В сферу депутатского внимания попадают любые житейские проблемы, а это, по мнению Алены Аршиновой, говорит о том, что люди верят — народные избранники могут им помочь.

В этот раз с Аленой Игоревной встретились родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, Эдуарду Николаеву необходима помощь в приобретении электроколяски для дочери и оборудовании специального пандуса в подъезде, а у Дины Кирилловой — юридический вопрос. Но какие бы темы ни волновали тех, кто приходит на личный прием, обязательно нужно найти способ добиться результата.

Как призналась Алена Аршинова, каждая ситуация требует индивидуального подхода. Где-то решить проблему помогает депутатский запрос, но иногда необходимо задействовать партнерские возможности. «В республике есть круг неравнодушных предпринимателей, которые, взаимодействуя с нами, депутатами, показывают себя социально ориентированными и помогают людям», — отметила Алена Игоревна.

Особое внимание Алена Аршинова уделяет участникам СВО и их семьям. Разъяснить права и узнать о льготах ветераны специальной военной операции могут в филиале Фонда «Защитники Отечества». За два с половиной года работы здесь создана комплексная экосистема поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их близких, в основе которой — индивидуальный подход к каждому обратившемуся. Руководитель фонда Елена Зайцева рассказала Алене Аршиновой о том, какую помощь они оказывают военнослужащим, — это содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Алена Аршинова отметила, что в республике уделяется пристальное внимание социализации и адаптации военнослужащих, что подтверждается работой фонда. При этом на депутатском уровне идет не менее важная поддержка бойцов спецоперации. «Сегодня с Еленой Викентьевной мы обсудили, какие еще необходимы законодательные изменения, потому что на текущий момент Государственная Дума приняла уже 154 закона, направленных на дополнительные гарантии участникам СВО и их семьям», — подчеркнула парламентарий.

В ходе посещения фонда Алена Игоревна также пообщалась с семьями участников СВО. Такие встречи, по ее мнению, дают дополнительные возможности принять законодательные инициативы, которые нужны людям прямо сейчас.