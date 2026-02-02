С заботой о братьях меньших

На базе Новочебоксарской городской ветеринарной станции уже этим летом заработает современная клиника блочно-модульного типа.

Новое учреждение появится благодаря совместной работе Правительства региона и партпроекта «Единой России» — «Защита животного мира». Оно стало перспективным объектом Стратегии развития ветеринарной отрасли в Чувашии до 2030 года. Общая сумма вложений составляет 23 млн рублей. Сейчас на площадке ведутся отделочные работы, ожидается поступление оборудования. В состав клиники включены операционный блок, кабинеты УЗИ, рентгена, ветеринарно-санитарной экспертизы.