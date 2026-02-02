С заботой о братьях меньших

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На базе Новочебоксарской городской ветеринарной станции уже этим летом заработает современная клиника блочно-модульного типа.
Новое учреждение появится благодаря совместной работе Правительства региона и партпроекта «Единой России» — «Защита животного мира». Оно стало перспективным объектом Стратегии развития ветеринарной отрасли в Чувашии до 2030 года. Общая сумма вложений составляет 23 млн рублей. Сейчас на площадке ведутся отделочные работы, ожидается поступление оборудования. В состав клиники включены операционный блок, кабинеты УЗИ, рентгена, ветеринарно-санитарной экспертизы.

Опубликовано: 27 февраля 2026 г.


Читайте также:

«Новочебоксарск — город единства народов и культур»
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
Чебоксары претендуют на звание «Города трудовой доблести»
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Кордодрому в Новочебоксарске быть. Но споры вокруг него не утихают

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.