В Чувашии прошел турнир по скоростному пилотированию FPV-дронов

Взяли новую высоту

На базе спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова состоялся республиканский турнир по скоростному пилотированию FPV-дронов, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Состязания впервые прошли в нашем регионе. За награды боролись более сорока участников.

Эти молодые специалисты хорошо разбираются в устройстве беспилотников, умеют управлять квадракоптерами, а их знания могут пригодиться в зоне боевых действий, при организации спортивных трансляций или обследовании сельхозугодий.

Отметим, что нынешние соревнования отличались от других подобных турниров. Обычно пилоты стартуют со своими FPV-дронами с определенной мощностью, заранее подстроенной под параметры хозяина. На текущие гонки технику предоставляли организаторы.

«Мы проверяем мастерство участников, умение пилотов адаптироваться к сложившейся ситуации, — обратил внимание старший инструктор-методист филиала центра «ВОИН» в Чувашии Игорь Семенов. — Новый турнир — это хорошая возможность для наших курсантов проверить себя в боевых условиях».

Конечно, участники заранее ознакомились с правилами и знали, что их ждет. С самого утра пилоты заполняли спортзал, где была оборудована сложная светодиодная трасса с препятствиями, чтобы успеть потренироваться и найти оптимальные решения. Ребята стремились эффективно использовать каждую свободную минуту.

Кстати, болельщики, пришедшие поддержать спортсменов, также не скучали. Специалисты филиала центра «ВОИН» провели для зрителей мастер-классы по тактической медицине, основе безопасного обращения с оружием. Люди могли изучить устройство и даже взять в руки макеты пистолета Макарова, автоматов Калашникова различных модификаций, снайперской винтовки Драгунова.

Любопытно, что основные соревнования для участников стартовали с квалификации, которая проходила в виртуальном симуляторе. Курсант Военного учебного центра ЧГУ имени И.Н. Ульянова и центра «ВОИН» Андрей Александров достаточно успешно справился с заданием. Не мудрено, ведь парень освоил азы управления БПЛА на учебных курсах.

«Я летал на симуляторах LiftOff, потом оттачивал навыки на дронах в помещениях. Для начала нужно было просто держать одну высоту, двигаться вправо, влево и не упасть, а потом пилотировали на специальных трассах. Делали все планомерно», — рассказал Андрей Александров.

Кстати, Андрей уже скоро окончит обучение на военной кафедре и летом отправится на сборы. Отметим, что он с детства дружит со спортом (занимался боксом, бальными танцами), а сейчас выступает на различных студенческих соревнованиях по легкой атлетике.

Каждому пилоту предстояло пройти испытание трассой. Сначала участники выявляли быстрейших в парных гонках, а далее самые лучшие соперничали на время. Беспилотники парили в воздухе, преодолевая кольцо за кольцом. Конечно, некоторым спортсменам не удавалось дойти до финиша без ошибок. Порой FPV-дроны терпели крушение, а молодые специалисты старались оперативно «воскресить» технику. И у них это получалось!

Еще до старта ученик чебоксарского «Кванториума» Николай Иванов назвал трассу «летательной, но не сложной». Однако ему не удалось попасть на пьедестал почета. При этом Николай становился призером различных соревнований. Оказалось, что конструирование и пилотирование различной техники — любимое занятие мальчика. «Я уже шесть лет хожу в «Кванториум». Сначала собирал самолет из пенопласта, а потом переключился на беспилотники. Мне это очень нравится», — признался школьник.

По итогам республиканского турнира чемпионом стал студент филиала Московского политеха Евгений Петров, на второй позиции финишировал курсант центра «ВОИН» и Военного учебного центра ЧувГУ Егор Ильин, а третье место занял курсант центра «ВОИН», ученик лицея № 2 Борис Михайлов.