«Патриоты Цивильска» проявили себя

Семья Семеновых из Чувашии стала призером всероссийских патриотических игр «Семейная зарница». В финале, который прошел в Волгограде, Семеновы заняли второе место. Коллектив выступал под названием «Патриоты Цивильска». Участники игр показали высокие навыки в различных дисциплинах: умение выживать в экстремальных условиях, управлять беспилотниками, стрелять и оказывать медицинскую помощь. Соревнование включало также творческое задание. Заключительными этапами «Семейной зарницы» были военные учения на местности и финальный бой. К участию во всероссийской игре семья из Цивильского округа готовилась на базе чувашского филиала Центра «Воин».