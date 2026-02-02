СТАНИСЛАВ ТРОФИМОВ,

глава города Чебоксары:

«Мы перешли к активной фазе восстановительных работ и поддержки населения. Устраняем повреждения теплового контура. На месте происшествия в Ленинском районе уже приступили к работе специальные комиссии. Их главная задача — оперативное обследование поврежденного жилищного фонда, также работы по замеру окон для передачи их на изготовление. Спасибо предприятиям, кто перестроил работу конвейера и приступает к изготовлению окон. Параллельно с техническим обследованием на месте развернута работа штаба, в нем работают специалисты, в том числе психологи. Комиссии тщательно обследуют каждую квартиру и пострадавшее имущество. Мы координируем все усилия городских служб и управляющих компаний, чтобы восстановительные работы прошли максимально быстро и качественно. По результатам обхода в ближайшее время начнутся адресные работы по устранению повреждений».