Народная душа — не только в стежках, но и в музыке

Культурные проекты республики вдохновляют всю страну

Отличной новостью поделился на днях в соцсетях художественный руководитель Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Дмитрий Дмитриенко: в рамках проекта «Современная музыкальная карта России» появилась первая партитура! Это увертюра на чувашские темы, написанная композитором Дмитрием Тетелем. Коллектив уже начал репетировать. Премьера состоится в конце июня — на Дне республики в Чебоксарах.

Удивительно, скольким культурным проектам дала жизнь Вышитая карта России. Она вдохновила регионы на изучение собственных вышивок, уникальных техник рукоделия, создание своих карт. Как и в Чувашии, искусницы стали объединяться в школы, проводить мастер-классы и праздники народного творчества. Теперь это уже не просто полотно 3 на 7 метров, а целое культурно-просветительское движение. Во все концы мира по международному сайту посткроссинга летят открытки с вышитыми уголками нашей страны. «По следам» рукотворной карты созданы ее анимированные и мультимедийные версии от «Газпром — Межрегионгаза», Росконгресса и Национального центра «Россия».

Масштабный проект, охвативший всю Россию и удививший мир, заставил и нас самих с гордостью и восхищением взглянуть на необъятные просторы нашей Отчизны. Каждый элемент, орнамент и стежок Вышитой карты словно пропитан историей и искренней любовью к родному краю. Неудивительно, что она смогла «зажечь» сердца организаторов, участников и посетителей выставки «Россия», самой масштабной в истории страны, став одним из ее ярких символов. Но главное, благодаря этому шедевру мы стали ближе друг к другу. До сих пор под впечатлением от чебоксарского фестиваля «Вышитая Россия», проходившего в Чебоксарах в августе 2023 года, мастерица из Якутии Людмила Жиркова.

Проект Вышитой карты России по праву можно назвать «долгосрочным».

Теперь это словно живой организм, обрастающий новыми смыслами. А ведь начиналось все пять лет назад, в год столетия со дня образования Чувашской Республики, когда на должность Главы региона был избран Олег Николаев.

Осенью 2020 года он учредил новый национальный праздник — День чувашской вышивки, который стал отмечаться 26 ноября.

«Мы презентовали посетителям выставки нашу вышитую карту, и тут к нам подошел Глава Чувашии, — поделилась она воспоминаниями. — Рассказывая о регионе, мы сообщили ему о том, что недавно в Якутии родился миллионный житель. Тогда Олег Алексеевич, к нашему большому удивлению, поручил вручить «миллионщице» особый подарок — набор грудничка, который по традиции дарят новорожденным деткам в Чувашской Республике. Наша творческая группа «Содружество» привезла этот презент домой и передала представительству Мирнинского района в Якутске. В наборе был сборник сказок, полотенце, пододеяльник и простыня, украшенные чувашской вышивкой».

Как сообщила Людмила, в этом году семью Онуфриевых — ту самую, где пару лет назад родился миллионный житель Якутии, а вернее, жительница по имени Саина, навестил Глава Республики Саха и, к слову, однофамилец руководителя Чувашии Айсен Николаев. Малышка показала Айсену Сергеевичу свои любимые книжки, среди которых были и чувашские сказки.

Так и живет история Вышитой карты. Среди ее многочисленных «воплощений» — развивающая настольная игра в пазлы, которую нередко можно встретить в модельных библиотеках Чувашии. Идею позаимствовали и в других регионах. К примеру, деревянная копия вышитой Рязанской области (автор рукотворного шедевра — художник народного искусства Ирина Риффель) в качестве интерактива теперь радует воспитанников некоторых детских садов. По словам рязанской вышивальщицы, карта-пазл стала самым востребованным «пособием» по изучению родного края.

Именно к первому Дню чувашской вышивки лучшие мастерицы республики и вышили сурпан «П?рле». Потом родился проект «Вышитая Чувашия». А вслед за ним по инициативе Олега Николаева появилась и «Вышитая карта России». В 2022 году она была удостоена Всероссийской общественной премии «Гордость нации», а в 2024-м — премии Правительства РФ в сфере культуры.

Вот уже два месяца на Красной площади в Чебоксарах работает Музей Вышитой карты России, построенный благодаря частно-государственному партнерству. В связи с открытием музея жителям республики прислали свои видеопоздравления народный артист РСФСР Никита Михалков, народная артистка России Надежда Бабкина, генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

«Проект давно вышел за пределы Чувашии и живет своей жизнью, вдохновляясь картой», — отметила Надежда Георгиевна. По мнению Никиты Сергеевича, который, между прочим, пообещал посетить Музей Вышитой карты в Чебоксарах, такие культурные инициативы помогают жителям страны лучше понимать друг друга, укрепляют любовь к Родине.

Порадовались хорошей новости и сподвижники проекта из других регионов. «Какие вы счастливые, коллеги! — написала чувашским мастерам завотделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Центра культуры и творчества Ивановской области Анастасия Шоличева. — Как это прекрасно, когда руководство региона так поддерживает народное творчество и культуру! Очень рады за вас! Надо организовать корпоративный выезд к вам из Ивановской области». Судя по отзывам, люди впечатлены открытием музея, мечтают его увидеть, планируют приехать. А значит, от туристов отбоя не будет.

К тому же теперь карту, как уже сообщала «СЧ», ждет новая история — музыкальная. В каждом субъекте страны отбирают композиторов, которые готовят произведения, отражающие уникальность их региона. Часть из них можно будет услышать 24 июня на фестивале «Душа России. Приволжье», когда республика будет отмечать 105-летие со дня основания автономной области. Ну а в начале осени, по данным Минкультуры Чувашии, все 89 произведений «Современной музыкальной карты России» прозвучат в Москве в «Мастерской «12» Никиты Михалкова. Кульминацией станет гала-концерт 4 ноября в Национальном центре «Россия».

К нам едут

Туристы — новая нефть

Культурные инициативы Чувашии вызывают большой интерес и резонанс по всей стране и в мире. Но важно и то, как поддерживается сфера культуры внутри региона. Не случайно в одном из своих выступлений Олег Николаев назвал культуру душой народа.

За последние пять лет в республике увеличено финансирование отрасли в 1,7 раза, и эти вложения дают результат. В Чебоксарах преобразились Чувашская государственная филармония и Музей Василия Чапаева. В Цивильске открылся Центр культурного развития, где, кстати, лично побывал Президент России Владимир Путин. В Алатыре заработал уникальный Музей русской провинции.

Строятся сельские дома культуры. Причем досуговые учреждения посещают не только взрослые, но и дети, молодежь. Не случайно Чувашия является лидером по внедрению Пушкинской карты. Открываются новые кинозалы. По отдаленным селам и деревням колесят с концертами автоклубы. Библиотеки стали центрами культуры и творческого развития.

Солидные вложения в культуру положительно влияют на развитии туризма. Путешественникам есть что показать. Турпоток за последнюю пятилетку ощутимо вырос, по этому показателю республика занимает сейчас седьмое место в стране. В прошлом году Чувашию посетили почти миллион человек, в речную гавань Чебоксар зашли 727 теплоходов. Нынче гостей будет еще больше. По словам Олега Николаева, каждый турист — это полновесный рубль в экономику, живые деньги для предприятий малого и среднего бизнеса, рабочие места и налоги в бюджет.