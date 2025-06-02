Достижения Чувашии — наша общая заслуга

К концу Дня республики народу на Красной площади стало еще больше. Сюда начала подтягиваться молодежь — за хорошим вечером, общением и праздничным настроением. Заключительная программа на главной площадке торжеств в Чебоксарах тоже была насыщенной.

Жителей и гостей столицы поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. К теплым словам присоединились депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Алла Салаева и Дмитрий Певцов, Председатель Госсовета республики Леонид Черкесов, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.

Олег Николаев вручил орден «За доблестный труд» коллективу АО «ЭЛАРА», награжденному Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за выдающиеся заслуги в укреплении научного, экономического и оборонного потенциала страны. Орден из рук руководителя республики получила заместитель генерального директора предприятия Наталия Партасова. Генеральному директору АО «СЗ «Строительный трест № 3» Валерию Семенову присвоено звание «Почетный гражданин Чувашской Республики».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Сегодня исполнилось 105 лет Чувашской Республике. Я хочу сказать каждому жителю республики огромное спасибо за взаимодействие, за слаженную работу. Все наши успехи и достижения, которыми мы гордимся, — это, конечно же, наша общая заслуга. Мы чтим многовековые традиции предков, и это помогает нам сегодня организовывать жизнь в Чувашии на качественно новом уровне».

Особым событием стала презентация Современной музыкальной карты России. Проект открыл новую страницу в культурной жизни республики и страны. Это Вышитая карта дает свои плоды, расширяя горизонты творчества. К мастерам вышивки теперь присоединились и композиторы, которые создают музыкальные «визитные карточки» своих регионов.

На Красной площади в Чебоксарах прозвучали уже готовые отрывки, в том числе и главная премьера Дня республики — чувашский фрагмент Музыкальной карты России. Исполнил их легендарный Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной. «Мы сегодня дали старт проекту. Его уникальность в том, чтобы представить этнокультурное многообразие через призму профессионального композиторского творчества — задача непростая. Это новое явление в нашей культуре, в сфере национального музыкального искусства», — сказал руководитель ансамбля Дмитрий Дмитренко.

Автором музыкальной визитной карточки Чувашии стал наш земляк Дмитрий Тетель. В своем творчестве он многогранен — композитор, вокалист, аранжировщик, саксофонист, музыкальный руководитель эстрадного ансамбля «Сеспель». Для Музыкальной карты России Дмитрий Тетель создал увертюру, основанную на трех чувашских мелодиях — «Ташши, ташши», «Вĕç-вĕç, куккук» и «Алран кайми». По словам автора, работа над увертюрой длилась около месяца. Выбраны наиболее известные композиции.

В Чувашии дан старт фестивальной программе проекта. До сентября Музыкальная карта будет путешествовать по регионам. А в День народного единства в Национальном центре «Россия» предстанет во всей красе — состоится большой гала-концерт.

В День республики на сцену вышла популярная исполнительница русских народных песен и хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова. И это стало настоящим подарком для жителей и гостей Чувашии. Певица призналась, что «в краю ста тысяч песен» находится не первый раз. В юности она приезжала сюда на фестиваль «Родники России» в составе этнического ансамбля «Миряне». «Приятно видеть, что так много людей и артистов, ценящих и хранящих свою культуру, что вокруг так много колорита, народной айдентики, — восхитилась вокалистка. — Здорово, что Чувашия так чтит свои традиции, этому многим стоит поучиться».