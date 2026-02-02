Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с 23 февраля 

Дорогие соотечественники! Уважаемые военнослужащие и ветераны боевых действий!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Уже более века в России чествуют тех, кто стоит на страже нашей Родины, обеспечивая ее безопасность и суверенитет. Этот праздник поистине стал народным: в каждой семье его встречают с глубокой благодарностью ко всем, посвятившим себя служению Родине.

Мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, победивших фашизм. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу не только нашей страны, но и всего мира.

Сегодня Россия вновь столкнулась с возрожденной идеологией ненависти и нацизма. Наши воины, участники специальной военной операции, достойно продолжают славные традиции по защите Отечества, проявляя мужество и отвагу. Они — наши герои, пример беззаветного служения Родине для подрастающего поколения.

Среди тех, кто, не жалея себя, отстаивает правду и справедливость, — много защитников из Чувашии. Мы не забываем о них и делаем все для их поддержки: 62 конвоя с гуманитарным грузом отправлены в зону проведения специальной военной операции с начала ее проведения. Не остаются без внимания родные и близкие наших бойцов — им оказывается всесторонняя помощь и поддержка.

Сейчас, как никогда, наша страна нуждается в единстве и сплоченности перед лицом внешних и внутренних угроз. Мы обязательно сохраним ее целостность, отстоим свободу и права граждан. Ведь в нас живет внутренняя сила, основанная на многовековых традициях и любви к Родине. Именно она позволяет нам уверенно идти к поставленной цели — к Победе.

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, стойкости духа и отваги. Теплые пожелания — вашим семьям и близким, которые являются для вас опорой и поддержкой.

Опубликовано: 20 февраля 2026 г.


