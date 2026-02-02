Поздравление с 23 февраля депутата Государственной Думы Российской Федерации Аллы Салаевой

Дорогие мужчины!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет честь, доблесть и верность долгу.

Сегодня мы говорим спасибо тем, кто стоит на страже безопасности страны, оберегая мир и покой граждан. Мы чествуем надежных отцов, заботливых мужей, любящих сыновей и верных друзей. Вы — наша опора!

В вас гармонично сочетаются сила и решительность, доброта и забота. Ваше крепкое плечо дарит спокойствие в доме и уверенность в завтрашнем дне. Примите искренние слова благодарности за вашу надежность, ответственность и готовность прийти на помощь в любую минуту. Особые слова признательности участникам специальной военной операции, которые сегодня выполняют боевые задачи, отстаивая интересы Родины. Низкий вам поклон за мужество и отвагу!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви. Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие.