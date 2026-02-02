Новые микрорайоны со всеми удобствами

В Чебоксарах в 2026 году благодаря средствам бюджетного кредита, предоставленного в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», завершится строительство сразу нескольких объектов.

К вводу запланированы детский сад на 180 мест и дорога (4-й этап) в микрорайоне № 3 в «Новом городе», дорога в микрорайоне «Благовещенский», сети водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, хозбытовой и ливневой канализации в ЖК «Серебряные ключи», сети водоотведения хозбытовых и ливневых стоков в микрорайоне «Радужный».

Как отмечают в Минстрое Чувашии, казначейские и бюджетные кредиты позволяют развивать жилищное строительство, инженерную и транспортную инфраструктуру, создавать рабочие места и комфортные условия для жизни. Всего с 2022 года в республике благодаря этой мере построено 39 объектов.

