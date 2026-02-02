Сказали «да» спорту и здоровью

Сотни тысяч поклонников спорта по всей стране отложили домашние дела и другие планы на выходные, чтобы выйти на дистанцию 44-й Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». В Чувашии центральный старт состоялся на трассе Центра зимних видов спорта, открытой в прошлом году.

Масштабные соревнования на территории республики прошли в 22-й раз. Многие участники хотели побороться с секундомером, поэтому они заранее готовились к гонкам, наматывая километраж в лесных чащах, на школьных дворах и оборудованных трассах.

В этом году зима порадовала любителей лыж обилием снега. Но накануне центрального старта на регион обрушились серьезные осадки, которые могли усложнить условия для участников. Однако специалисты спортивной школы олимпийского резерва № 2, на базе которой были запланированы гонки, успешно справились со всеми трудностями и обеспечили высокое качество покрытия.

С самого утра в стартовом городке царила атмосфера праздника. Приверженцы активного образа жизни быстро заполняли стадион. Кстати, здесь они могли подкрепиться солдатской кашей с тушенкой, приготовленной на свежем воздухе, и согреться горячим чаем.

Некоторые поклонники зимней забавы предпочли прийти пораньше, чтобы обкатать свой инвентарь, в том числе сотрудник Минцифры Чувашии Любовь Захарова. Оказалось, что Любовь Витальевна впервые в сезоне вышла на лыжню. По ее словам, из-за напряженного рабочего графика и домашних дел не всегда удается уделить время физкультуре и спорту, а выступление на «Лыжне России» — это отличная возможность подвигаться и укрепить здоровье.

«Я участвую в «Лыжне России» каждый год — стараюсь не пропускать. Мне не нужно быстрое время на финише, я бегаю для души», — призналась Любовь Захарова.

Также в зоне разминки активно катались самые юные лыжники вместе со своими родителями. Конечно, дети не всегда могли устоять на ногах, но они с огромным удовольствием плюхались в снег. Однако мамы и папы быстро проводили разъяснительную работу, чтобы ребятишки не озорничали.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр спорта Чувашии: «Лыжня России» — это настоящий праздник, объединяющий людей разных возрастов, семьи и коллективы. С каждым годом растет число участников, расширяется инфраструктура, появляются новые возможности для занятий физической культурой. Наша задача — формировать устойчивую привычку к активному образу жизни. И сегодня мы видим: эта работа дает результат».

Для Валентины Керимовой, ее дочки Елизаветы и сына Матвея нынешняя «Лыжня России» стала дебютной. Обычно они вместе выходят на катки, а сейчас сообща решили попробовать себя в лыжах. Хотя у всех есть опыт преодоления заснеженных трасс, но участие в массовой гонке — это новые эмоции и впечатления.

В свою очередь, юная Юля Митрофанова фактически ни на шаг не отходила от мамы Елены. Вообще семья Митрофановых дружит с лыжами. Дочка регулярно выходит покататься с бабушкой и дедушкой во двор, а Елена вместе с мужем Андреем выезжают на более сложные трассы. Кстати, Елена участвует в «Лыжне России» 11 лет подряд и коллекционирует шапки, для которых у нее выделено отдельное место в доме. Примечательно, что Митрофанова приобщилась к лыжному спорту благодаря супругу. «Я не любила лыжи, но в 2015 году во время совместной тренировки впервые встала на них. Сама потихоньку училась кататься и теперь не представляю жизнь без любительских катаний, — рассказала Елена. — Мы пришли вместе, чтобы дочка брала с меня пример — она очень любит повторять за мной».

Завершились последние приготовления, все участники добрались до места назначения. Началась торжественная церемония открытия соревнований.

«Стартуя вместе, мы говорим «да» спорту, здоровью и единству. Наш Центр зимних видов спорта стал площадкой для масштабных стартов: новая лыжероллерная трасса, запущенная в прошлом году, одна из лучших в стране — здесь проходят федеральные турниры и регулярные тренировки. Это прямое подтверждение: инвестиции в инфраструктуру дают реальный эффект и расширяют возможности для людей. Пусть каждый дойдет до финиша в своем темпе», — поприветствовал любителей здорового образа жизни и зрителей Глава Чувашии Олег Николаев.

Первыми отведенную дистанцию уверенно преодолели руководители органов государственной власти во главе с Олегом Николаевым. Нужно сказать, что все финишировали практически без одышки — держат себя в хорошей физической форме. Каждый год выходит на лыжню Председатель Госсовета Чувашии, секретарь Чувашского отделения политической партии «Единая Россия» Леонид Черкесов. «От участия в «Лыжне России» получил массу удовольствия. Трасса оставила великолепные впечатления, — поделился Леонид Ильич. — Несмотря на загруженный график, стараюсь выделить время для лыжной прогулки».

В Год единства народов в России и Год дружбы народов в Чувашии состоялся забег иностранных студентов, ставший настоящим украшением масштабного праздника. Для многих выходцев из Африки лыжный спорт в диковинку. При этом на проходящей Олимпиаде в Италии африканцы выступали в нескольких дисциплинах. Правда, представители Мали в стартовых списках не значились, а у нас малийцы были. Студенту Чувашского государственного аграрного университета Адаму Сидибе очень понравилось преодолевать дистанцию — парень финишировал с широкой улыбкой на лице. По признанию Адама, он впервые встал на лыжи. Отметим, что Сидибе уже более четырех лет живет в республике. «Я учусь на агронома. Мне очень нравится Чувашия — счастливое место», — добавил студент.

По традиции массовый старт собрал поклонников активного образа жизни разных поколений. «Когда я была маленькой, то каталась в родной деревне Анаткасы по большим сугробам — очень трогательные моменты для меня», — призналась Нина Клементьева, воспитательница детского сада № 128. Другой участник, Дмитрий Шуртыгин, выделялся среди остальных своим инвентарем: он выступал на деревянных лыжах, которые даже старше него самого. «Сначала на этой паре катался брат, а потом она ко мне перешла по наследству», — поведал Дмитрий.

Также по ходу «Лыжни России» за награды и медали сражались спортсмены. Отметим, что у женщин уверенную победу с явным преимуществом одержала Кристина Степанова. Кстати, совсем недавно представительница республики заняла третье место в гонке классическим стилем на 10 км. По мнению Кристины, открытие новой трассы способствует росту результатов атлетов. «Условия для спортсменов стали намного лучше. Многофункциональная трасса позволяет вести подготовку для разных видов программы», — сказала Кристина.

Отметим, что спортсменка прерывала свою карьеру и вернулась совсем недавно после рождения ребенка. «Сейчас я стремлюсь попасть на Кубок и чемпионат России. Хочу побороться с лучшими лыжниками страны — Вероникой Степановой, Алиной Пеклецовой, Евгенией Крупицкой», — поделилась планами Кристина Степанова.

По итогам забегов самые пожилые и маленькие лыжники получили в подарок термосы от политической партии «Единая Россия». Петр Иванович Иванов сразу же воспользовался своим призом. «Очень понравился подарок — душу греет, — признался 81-летний пенсионер. — Я увлекся лыжами еще во время службы в армии. Сейчас катаюсь в лесу рядом с питомником».

В общей сложности в Чувашии около 70 тыс. человек приняли участие в «Лыжне России».

Как прошла «Лыжня России» в округах

В Шумерлинском округе политическая партия «Единая Россия» организовала ретрозабег. Участники встали на советские лыжи, надели одежду из прошлого века. Любопытно, что самым возрастным лыжником в Канашском округе стала 87-летняя Лира Гурьевна Семенова. Несмотря на почтенный возраст, она старается не пропускать «Лыжню России». Во Всероссийской массовой лыжной гонке в Моргаушском округе выступили 979 поклонников спорта и здорового образа жизни. Участники преодолели дистанцию от 1 до 3 км.

К сведению

В программу соревнований вошли дистанции: 5 км для юношей и девушек, 10 км для мужчин и женщин. Также состоялся массовый старт на 2 км для всех желающих и символические забеги для воспитанников детских садов на 600 м, руководителей — на 2026 м.

Фото Максима Васильева