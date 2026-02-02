Пешеходы под ударом

В Чувашии стало меньше ДТП, но дорога по-прежнему остается зоной риска — особенно там, где теряется внимание и чувство ответственности. Именно с этого посыла началась пресс-конференция в Госавтоинспекции МВД по Чувашской Республике, которую провел начальник управления Владимир Романов, подводя итоги аварийности за 2025 год.

Цифры, на первый взгляд, дают повод для осторожного оптимизма. В прошлом году в республике зарегистрировано 801 ДТП — это немного меньше, чем годом ранее. Снизилось и число пострадавших, и количество погибших. Но, как подчеркнул руководитель управления, сухая статистика не должна убаюкивать. За каждой цифрой — конкретная человеческая жизнь, а в ряде направлений ситуация, наоборот, ухудшается.

Особую тревогу вызывает рост смертности среди пешеходов. За год погибли 44 человека — заметно больше, чем ранее. Причем чаще всего трагедии происходят не где-то на трассах, а в городах и населенных пунктах, где человек психологически чувствует себя в большей безопасности. Пешеходные переходы, которые должны быть зоной защиты, все чаще становятся местом риска. Число наездов на «зебрах» по вине водителей растет второй год подряд, а количество погибших в таких ДТП увеличилось в разы. Это тот случай, когда привычка и спешка оказываются сильнее инстинкта самосохранения.

Чтобы понять ту боль, что пытались донести до людей в Госавтоинспекции, надо посмотреть кадры с регистратора, установленного в троллейбусе, водитель которого в ужасе кричала: «Ну куда ты пошел, зачем?!» — мальчику, который, увлекшись разговором по телефону, просто шагнул под троллейбус. И погиб. У журналистов, которым продемонстрировали запись видео с телом ребенка на снегу, на глазах сами собой выступили слезы.

Как это остановить? Ответ лежит не в плоскости рейдов, штрафов или новых сводок. Он, прежде всего, в голове каждого из нас.

Первое и самое простое, что мы можем сделать — убрать телефон при переходе дороги. Даже знакомый маршрут, даже пустая улица, даже зеленый сигнал не отменяют физику. Машина тяжелее человека всегда. Несколько секунд отвлечения внимания могут стоить жизни.

Второе — правило контакта глазами. Пешеход должен быть уверен, что водитель его видит. Если нет зрительного контакта — выходить на дорогу нельзя. Это особенно важно в темное время суток и зимой, когда тормозной путь увеличивается, а обзор ухудшается.

Третье — световозвращатели и видимость. Для ребенка, подростка, пожилого человека это не аксессуар, а элемент безопасности. В темноте водитель видит отражатель за десятки метров, а силуэт без него — в последний момент, когда уже ничего не исправить. Светоотражающие элементы, которые до сих пор многие считают «лишними», в этих условиях становятся вопросом жизни и смерти. Представители Госавтоинспекции говорят прямо: безопасность — это не только контроль и штрафы, но и собственный выбор каждого участника движения.

Четвертое — личный пример взрослых. Дети повторяют не ваши слова, а поведение. Если родители перебегают дорогу на авось, идут на красный, смотрят в телефон — ребенок будет делать то же самое. Без вариантов.

Пятое — беседы дома и в школе. Разговаривать нужно не формально, без запугиваний, но с объяснением последствий.

И, наконец, шестое — остановиться самому. Перед каждым переходом. Перед каждым шагом на проезжую часть. На секунду. Эта секунда — граница между «дошел» и «не вернулся».

Тревожна и статистика по региональным дорогам, где количество ДТП выросло более чем на четверть, а число погибших — почти в полтора раза. Здесь сходятся сразу несколько факторов: скорость, состояние дорожной сети, усталость водителей, а иногда и переоценка собственных возможностей.

Административная практика остается одним из ключевых инструментов влияния на ситуацию. Почти два миллиона выявленных нарушений, подавляющее большинство — с помощью автоматических комплексов фиксации ЦОБДД Минтранса Чувашии. Штрафы, камеры, контроль — все это вызывает споры, но, как отметил Владимир Романов, именно неотвратимость наказания остается самым действенным способом изменить поведение людей. По сути, именно благодаря аппаратуре Центра организации безопасности дорожного движения на ранее аварийных участках ДТП практически прекратились. И важно понимать — собранные на таких штрафах средства по закону направляются только на мероприятия по дорожной безопасности.

ВЛАДИМИР РОМАНОВ,

начальник Управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике: «3 июля Госавтоинспекция отметит 90 лет со дня создания, и к этой дате мы подходим с достойными результатами работы».

Главный вывод пресс-конференции звучит примерно так — дороги Чувашии становятся безопаснее там, где сходятся три фактора: дисциплина водителей, ответственность пешеходов и качественная работа по содержанию инфраструктуры. Стоит выпасть хотя бы одному элементу — и статистика идет вверх. Например, пока не будет реконструирован участок трассы М-7 «Волга» на 601-м км с разделением потоков, там так и будут гибнуть люди — 27 жизней за 10 лет забрало это место.

А еще многое зависит от водителей, от их культуры, человечности и заботы о других участниках движения. Нет оправдания авариям, когда водители сбивают людей среди бела дня на переходе с хорошим обзором — это результаты невнимательности, отвлечения на телефон и т.п. Не может быть оправдания и сотням водителей, которые сели за руль пьяными. А еще больно за тех, кто получает травмы по собственной вине. Казалось бы, сделай себя заметным на дороге в темноте, купи одежду, которая светится, отражая свет фар, или накинь специальный жилет для темного времени. Инспекторы привлекают к ответственности десятки пешеходов, которые и собой рискуют в темноте, и водителей «под статью» подставляют. Кстати, каждого такого нарушителя в ночи экипажи ДПС довозят до дома — опять-таки чтобы этого «незаметного селянина» никто не сбил на темной трассе.

Логика повышения безопасности проста и неудобна одновременно, она перекладывает часть ответственности с абстрактной «системы» на каждого из нас. И именно с этого, по сути, и начинается настоящая профилактика ДТП — не с отчетов, а с личного решения притормозить, уступить, посмотреть по сторонам и помнить, что на дороге чужих жизней не бывает.