В ближайшие выходные в Чебоксарах и Новочебоксарске откроются пункты по приему вторсырья

Четыре мобильные точки сбора организует АНО «Чистая Эко Среда». Горожане смогут сдать макулатуру, пластик, стекло и другие перерабатываемые материалы. В субботу, 14 февраля, «экомаршрутка» остановится в столице Чувашии — возле ТД «Москва» по улице Энтузиастов и у ДК тракторостроителей (Эгерский бульвар, 36). На следующий день сбор вторсырья пройдет в Новочебоксарске, у магазина «ВкусВилл» по улице Винокурова, 101, и в Чебоксарах — рядом с парком по Ядринскому шоссе. Информация о точном времени проведения мероприятий доступна на официальном сайте Минприроды Чувашии.

Организаторы обращают внимание, что отходы, которые раньше складировались на свалках, сейчас получают вторую жизнь. Многие неравнодушные люди берут с собой на экологические акции детей, прививая им культуру бережного отношения к природе.