Что не так с молоком?

Животноводы могут получить господдержку

Закупочная цена на молоко от населения в республике в течение прошлого года неуклонно снижалась. Если в середине января 2025-го она составляла в среднем 27 рублей за литр, то сейчас — 21 рубль, сообщает республиканское АУ «Агроинновации».

Нельзя сказать, что все закупщики берут продукцию по 21 рублю — есть и те, кто дает 23 и даже 27. Однако в целом картина не очень хорошая для сельчан, чье финансовое благополучие в главной степени складывается за счет продажи молока. В Батыревском округе, по данным специалистов администрации, в январе 2025 года закупочная цена доходила до 32 рублей за литр, и нынешний обвал очень ощутимо бьет по интересам владельцев буренок.

В администрации одной из главных причин спада цен называют рост поступления молочной продукции из ближнего зарубежья, в частности, из Беларуси. Кроме того, затовариваются местные пункты приема молока, у которых его мало стали брать переработчики. Те, в свою очередь, увеличивают использование сухого молока.

В Минсельхозе отмечают, по сути, те же причины. Из-за увеличения зарубежных поступлений снизились экспорт молока и молочной продукции, объемы потребления. А также значительно выросло внутреннее производство продукции в целом по России, она попросту затаривается. В Чувашии в 2025 году во всех категориях хозяйств было произведено 511,2 тыс. тонн молока против 494,9 тыс. тонн в 2024 году, а объемы переработки увеличились на 19%.

Для поддержки сельских жителей в условиях снижения цен реализуется ряд республиканских мер, в том числе на содержание молочных коров в размере 5500–7500 рублей на голову, а также на приобретение буренок, возраст которых не превышает четырех лет. На корову выделяются средства в размере 70 тыс. рублей, но не более 90% ее стоимости. В настоящее время в республике проводятся кустовые совещания по ситуации с закупочными ценами на сырое молоко от населения, где разъясняются меры господдержки в области животноводства, рассматриваются вопросы соблюдения ветеринарного законодательства.

Подобная ситуация наблюдалась в 2023 году. Тогда за март средняя стоимость молока из личных подсобных хозяйств снизилась до 18,8 рубля за литр, что ниже уровня предыдущего года на 21%. Причины были те же — по итогам 2022 года потребление молока в стране снизилось, одновременно Россия переживала подъем производства. Было поручено проследить перемещение молока от жителя к сборщику, от сборщика до завода. Изучение логистики помогло понять, нет ли такого, что молоко закупается по низкой цене в одном округе и перевозится в другой конец республики. А перерабатывающим предприятиям рекомендовано по возможности максимально загрузить имеющиеся производственные мощности и не допускать необоснованного снижения стоимости принимаемого молока. Все это в итоге способствовало росту цен на закупку сырья. Но они, однако, опять пошли вниз.

Между тем в розничной продаже отмечается обратный процесс — молоко и молочная продукция хотя и не сильно заметно, но дорожает. По данным «Агроинновации», на 5 февраля литр молока жирности 3,2% в магазинах стал дороже на 0,4 рубля, сметана — на 0,70 рубля. Подорожание было и в январе. Знакомые парадоксы нашей экономики, не поддающиеся законам рыночного уклада — когда дешевеет сырье, вниз должна пойти и цена на прилавках.