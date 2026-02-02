Обучат малышей финансовой грамотности

Чебоксарский детский сад № 204 «Лапландия» стал победителем Всероссийского конкурса инновационных проектов в сфере финансового просвещения. Учреждение вошло в число лауреатов благодаря разработке «Детский центр финансовой культуры», которая сочетает элементы профориентации, основы финансовой грамотности и принципы бережливого производства, сообщили в Минфине Чувашии. За выигрыш в конкурсе «Лапландия» получила грант 352,2 тыс. рублей, который поможет коллективу реализовать проект в ближайшее время.