Обучат малышей финансовой грамотности

Автор: Николай Архипов

Чебоксарский детский сад № 204 «Лапландия» стал победителем Всероссийского конкурса инновационных проектов в сфере финансового просвещения. Учреждение вошло в число лауреатов благодаря разработке «Детский центр финансовой культуры», которая сочетает элементы профориентации, основы финансовой грамотности и принципы бережливого производства, сообщили в Минфине Чувашии. За выигрыш в конкурсе «Лапландия» получила грант 352,2 тыс. рублей, который поможет коллективу реализовать проект в ближайшее время.

Опубликовано: 12 февраля 2026 г.


