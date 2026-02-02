Власть учится слышать людей

Новая культура служения

В Москве проходит Первый Международный конгресс государственного управления, где собрались более двух тысяч участников, среди которых представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Здесь обсуждают ключевые направления развития госслужбы. В работе Конгресса принимает участие и Глава Чувашии Олег Николаев. Он уже рассказал о том, как республика превращает цифровые технологии из модного тренда в повседневный административный инструмент.

Ответственность перед гражданами

Работу пленарной сессии «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом» открыло приветствие Президента России Владимира Путина, которое зачитал первый заместитель руководителя Администрации главы государства Сергей Кириенко. Владимир Владимирович пожелал участникам Конгресса плодотворных и содержательных дискуссий, а также воплощения в жизнь намеченных планов.

«Уверен, что проведенные в ходе Конгресса анализ и обобщение успешного опыта будут способствовать качественному обновлению системы государственного управления, подготовке квалифицированных кадров с учетом масштабных задач, стоящих перед Россией, и высокой динамики изменений в мире», — передал слова Президента Сергей Кириенко.

Какой должна быть современная госслужба России для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны? На этот вопрос и постарались ответить участники пленарной сессии. Дискуссия началась с разговора о переменах, произошедших в сфере госуправления в последние годы.

Сергей Кириенко отметил, что ключевые изменения связаны не только с институтами и процедурами, но прежде всего с отношением управленца к своей работе и ответственностью перед гражданами. Главным критерием эффективности, по его словам, становится то, как результаты решений ощущаются людьми, а не формальное достижение показателей.

Зампредседателя Правительства России — руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко затронул тему цифровизации госслужбы. В частности, он подчеркнул, что цифровизация и искусственный интеллект — это не система контроля, а система управления, позволяющая быстрее принимать решения, снижать бюрократические издержки и высвобождать время для работы с людьми. При этом персональная ответственность управленца за результат остается неизменной.

В интересах жителей республики

Цифровизацию часто воспринимают как историю про серверы и алгоритмы. Но в республике показали другое, что технологии начинают работать, когда перестают быть эффектом новизны и становятся нормой жизни. Как электричество или водопровод, они незаметны, пока есть, но без них невозможно представить современный быт. Республика тихо и системно строит цифровую платформу, чтобы госструктурам было легче работать, а людям жить. На одной из площадок Конгресса Олег Николаев представил опыт региона в оптимизации процесса госуправления на примере «цифры».

Чтобы этот механизм действовал успешно, по мнению Главы республики, нужно уделять внимание не отдельным сервисам, а всей единой системе. Так в регионе создали цифровой контур, где все связано: портал «Чувашия-онлайн» для жителей, система межведомственного взаимодействия для экспертов, подсистема управления проектами для контроля.

Основной инструмент оперативного управления — дашборды. В Ситуационном центре Главы республики их уже 50, еще десять интерактивных информационных панелей для органов власти планируется создать до конца этого года. И на сегодня это удобный инструмент мониторинга, когда на одном экране можно увидеть, на какой стадии ремонт дорог или сколько заявок подано на инициативное бюджетирование.

В 2024 году в Чувашии был реализован один из первых в России проектов по применению процессной аналитики (Process Mining) в государственном управлении, что позволило выявить узкие места в административных процессах и начать их совершенствование. Система анализирует деятельность централизованных бухгалтерий, МФЦ, а также сферу закупочной деятельности. В 2025 году технологию масштабировали на другие направления государственного управления, контроль стал непрерывным, а не выборочным.

Еще один цифровой прорыв для региона, о котором рассказал Олег Николаев, — витрины данных. В республике их уже семь. Все они позволяют обеспечивать межведомственное взаимодействие и аналитическую работу. В результате пользователи получают данные, в которых не приходится сомневаться. Меньше ошибок в исходных сведениях означает сокращение времени и средств на перепроверку и исправление неточностей. А это, в свою очередь, повышает оперативность и точность решений от выдачи социальных льгот до разработки новых цифровых сервисов и аналитики в бизнесе.

Да и для жителей республики цифровизация обретает совсем другие формы. Портал «Чувашия-онлайн» позволяет подать заявку на участие в программе «Ниме — Народный бюджет», не выходя из дома. А летом прошлого года заработала платформа «Яркое лето Чувашии». Сегодня она переименована в «Ярко в Чувашии» и стала главной афишей региона: более 5,5 тыс. мероприятий, от фестивалей до спортивных турниров, и 38 тыс. посетителей за сезон.

«Вся эта большая работа в ИТ-сфере имеет одну простую цель: чтобы государственная машина работала быстрее и эффективнее в интересах каждого жителя нашей республики», — заключил Олег Николаев.